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    Política

    Ibáñez emplaza a Quiroz por megarreforma y acusa: “Sigue obsesionado en una propuesta que no tiene prestigio técnico ni social”

    El senador frenteamplista además hizo un llamado al Ejecutivo a recoger ideas de la mesa técnico-política que impulsa la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), en torno al articulado de proyecto.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, volvió a emplazar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para que el Ejecutivo se allane a incorporar propuestas de la oposición o de organismos técnicos en el proyecto de reconstrucción nacional.

    Las declaraciones del legislador se dan luego que el pasado miércoles la Sala del Senado aprobó en general la idea de legislar la megarreforma, con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención.

    La Moneda anotó de esta manera un nuevo triunfo en el recorrido de su iniciativa clave en el Congreso y así poder continuar la discusión del articulado en particular.

    En diálogo con el programa Desde La Redacción de La Tercera, Ibáñez apuntó directamente al jefe de la billetera fiscal, que ha sido el rostro de La Moneda en la tramitación del megaproyecto.

    “Queremos recoger la propuesta de los alcaldes de derecha e izquierda que han establecido un mecanismo de cobro de contribuciones para no generar un forado en el Fondo Común Municipal y eso no afecte lo que es la pavimentación, las luminarias, la recuperación de espacios públicos”, dijo.

    Y luego agregó: “En esa dirección vamos a trabajar todos juntos como oposición. Vamos a participar de la Comisión de Hacienda y también vamos a participar de la mesa que está convocando la presidenta (del Senado) Paulina Núñez, con muchas ganas para ir allá también a conversar nuestras ideas y esperemos que el gobierno, y finalmente el ministro Quiroz, que es quien tiene la manija para aprobar o desaprobar lo que esa mesa proponga, se allane a conversar con quien piensa distinto, y no siga obtuso y obsesionado en una propuesta que no tiene prestigio técnico ni social”.

    Requerido sobre la recepción que tuvieron las propuestas entregadas particularmente por el FA al titular de Hacienda, el senador reveló: “”Quiero ser lo más transparente posible. El ministro nos respondió por escrito. En ese escrito, que no pretendemos filtrarlo a la prensa ni nada, porque también hay una conversación y un respeto mutuo que queremos también nosotros cuidar para efectos de un buen diálogo político, nos propone el ministro es que van a mantener el corazón del proyecto".

    El parlamentario sostuvo que eso es “la rebaja impositiva del 27% al 23%, que están de acuerdo con disminuir el gasto público y con eso compensar la falta de recaudación, que ese es el corazón de su proyecto, que a mí me parece profundamente erróneo e ideológicamente obtuso”.

    Ibáñez remarcó que en esas condiciones su sector no está dispuesto a sumarse a la iniciativa.

    “Creemos que no es suficiente, porque de partida no responden todas las inquietudes del Consejo Fiscal Autónomo, que lo que pide es un mecanismo de recaudación y mecanismo anti evasión y anti ilusión. Lo que nosotros le propusimos al gobierno es que se le haga una rebaja impositiva al empleo”, señaló.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Diego IbáñezMegarreformaReconstrucción NacionalJorge QuirozJosé Antonio KastSenadoDesde la Redacción

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