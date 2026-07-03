Generación eléctrica crece 5% el primer semestre: Solar y eólica siguen al alza, mientras la hidráulica se desploma

Las lluvias del primer semestre de este año han brillado por su escasez. La cantidad de gotas que caen durante el año afecta directamente la generación de energía que aprovecha el movimiento del agua para crear electricidad, conocida como energía hidráulica.

Este tipo de fuente energética reportó un desplome importante durante enero y junio de este año con respecto al mismo periodo del 2025.

Si en los seis meses del año pasado la generación eléctrica en base a fuentes hidráulicas llegó a 10,5 teravatios por hora (TWh), el primer semestre del 2026 este valor alcanzó los 8,6 TWh, es decir, una caída de 18%, de acuerdo a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), a los que Pulso tuvo acceso. El nivel de generación que reportó la fuente hidráulica es el menor desde enero y junio de 2023, cuando se llegó a 7,9 TWh.

El director ejecutivo del Coordinador Eléctrico, Ramón Castañeda, examinó que “la menor disponibilidad de recursos hídricos ha reducido la generación hidroeléctrica durante este período. Sin embargo, esa menor producción ha sido compensada mediante otras fuentes de generación, permitiendo mantener el abastecimiento de la demanda”.

Si bien la autoridad no prevé déficits de abastecimiento para los próximos 12 meses bajo condiciones normales de operación, advierte que “el atraso en las lluvias, junto con la indisponibilidad de algunas unidades generadoras relevantes, hace necesario que las empresas mantengan niveles adecuados de disponibilidad y capacidad de almacenamiento de combustibles”.

Y enfatizó que “especialmente de gas natural, de manera de contar con los recursos necesarios para enfrentar eventuales contingencias y mantener una operación segura y a mínimo costo”.

Las principales fuentes de generación

Pese a la baja de la energía hidráulica, la generación del primer semestre creció 5%, de 43,2 TWh a 45,3 TWh.

Por separado, las principales generadoras de electricidad en los seis meses que van del año fueron la energía solar, de gas natural, carbón y eólica. Estas cuatro son responsables de la generación de 33 TWh, o dicho de otra forma, del 73% del total. El año pasado llegaron a 30 TWh, por lo que el crecimiento este año es de 10%.

La generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), llamadas tecnologías limpias, donde se considera la fuente de tipo solar y eólica, llegó a 19,5 TWh en el periodo analizado, un crecimiento de 12% contra el mismo plazo del año pasado. Equivale al 45% del total de generación.

El ritmo de incremento de este tipo de tecnologías supera a la generación térmica, que tiene su origen en los combustibles fósiles. La electricidad térmica, integrada por gas natural, carbón y diésel, entre otras, se incrementó 4% este semestre, generando 17,2 TWh de energía. Aunque el carbón aumentó 8%, el diésel disminuyó 39%, a 0,3 TWh.

En tanto, de las fuentes de electricidad que más aportan al sistema, la energía solar es la que más creció en el semestre, exactamente 18% y llegando a 11 TWh, cuando el año pasado reportaba 9,5 TWh. Mientras que la generación eólica presentó un aumento de 9%. Ambas fuentes renovables representaron el 40% del total, totalizando 17,5 TWh y creciendo al 15%.

“El Sistema Eléctrico Nacional cuenta con más de 13.200 MW de capacidad instalada solar, una cifra equivalente a la demanda máxima registrada del sistema. Actualmente, la energía solar es una de las tecnologías que más electricidad aporta al sistema”, precisa Castañeda.

Añade que el crecimiento responde, esencialmente, “al alto potencial solar del país, la disminución de los costos de esta tecnología y al desarrollo sostenido de nuevos proyectos de inversión. En la medida en que el sistema continúe incorporando almacenamiento, nuevas obras de transmisión y tecnologías que fortalezcan la operación de la red, la generación solar seguirá desempeñando un rol cada vez más relevante dentro de la matriz eléctrica”.

Almacenamiento energético incrementa su presencia

La tarea principal del almacenamiento en base a baterías (BESS, por sus siglas en inglés) es guardar la electricidad excedente de la generación, usualmente de las fuentes solares o eólicas, para inyectarla al sistema eléctrico cuando este lo requiera, comúnmente en momentos de mayor demanda. De esta forma, la tecnología ayuda a estabilizar el sistema, equilibrando la oferta y la demanda.

El aporte de los BESS durante la primera mitad del año alcanzó los 1.900 gigavatios (GW), lo que significó más que una duplicación respecto del mismo periodo del 2025, cuando alcanzó una potencia de 770 megavatios por hora (MWh). El crecimiento es 147%.

Esto, en un contexto en que los proyectos de almacenamiento se han incrementado estos últimos años, siendo incorporados en parques solares y eólicos. Basta ver los ingresos de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para detectar el fenómeno.

Castañeda afirma que el almacenamiento mediante baterías ha tenido una expansión “muy significativa” en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). “Actualmente, existen del orden de 4.500 MW entre proyectos en operación y en proceso de puesta en servicio, y se espera que esta capacidad continúe aumentando, considerando los proyectos en construcción y aquellos que ya han solicitado conexión al sistema”.

El director ejecutivo del CEN plantea que las cifras operacionales indican que la utilización de baterías ha crecido de manera importante, permitiendo almacenar parte de la energía renovable generada durante las horas de mayor producción solar, para utilizarla, luego, durante la noche. “Esto contribuye a reducir los recortes de energía renovable y a aprovechar de mejor manera los recursos disponibles”, apuntó.