Expresidenta Bachelet pone pausa a su gira internacional y participará del “Encuentro Nacional de Alcaldesas” en Chile

La expresidenta Michelle Bachelet está en Chile haciendo una pausa en medio de la campaña internacional que mantiene para convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cargo que dejará António Guterres al término de su mandato.

Sin embargo, se confirmó que la exmandataria participará del “ Encuentro Nacional de Alcaldesas de Chile”, que tendrá su jornada inaugural este viernes. En la instancia se estima que estará presente un numeroso grupo de 37 alcaldesas de todo el país —y de distintos sectores políticos—, llegando hasta el Hotel Majadas de Pirque.

Además de la participación de la expresidenta Bachelet, estarán Anne Hidalgo, exalcaldesa de París; Mónica Zalaquett, exministra de la Mujer; y Carolina Tohá, exalcaldesa de Santiago, en la instancia organizada por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- y Horizonte Ciudadano.

Carrera por la Secretaría de la ONU

La exmandataria ya ha visitado ocho de los 15 países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano clave en el proceso de elección del próximo líder del organismo. De esta forma, aún le resta reunirse con representantes de siete Estados miembros.

El recorrido de Bachelet comenzó en América Latina y prosiguió por Europa, donde visitó Inglaterra, Rusia y Francia. Posteriormente, viajó a China y también sostuvo reuniones con representantes de Dinamarca.

Los últimos meses, la expresidenta se ha dedicado a realizar una agenda internacional intensa para recabar apoyos a su candidatura, esto a pesar de no contar con el apoyo del gobierno del Presidente José Antonio Kast.