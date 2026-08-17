Kast responde a reparos de Ramírez (UDI) por reforma de seguridad: “Es una cuestión muy apresurada decir que no cuenta con los votos”

Este lunes el gobierno dará un nuevo paso para avanzar con su agenda de seguridad. Durante el día ingresará al Senado su reforma en la materia. Y pese a que el tema ha sido constantemente una consigna del oficialismo, durante las últimas horas, han surgido reticencias del sector.

Así lo manifestó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ayer en La Tercera. “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, dijo el diputado, apelando a que no se debería reabrir el debate constitucional que se había cerrado luego de los dos procesos constituyentes fracasados.

La postura de Ramírez fue respaldada por otras voces de Chile Vamos, como la senadora y líder de RN, Andrea Balladares, pero también discrepada por figuras del mismo gremialismo.

Bajo este marco, el mismo Presidente de la República, José Antonio Kast, salió a abordar esta jornada las diferencias que hay en su sector, justo en un momento en que el gobierno busca avanzar a paso firme en seguridad.

“Cada vez que hemos levantado algún tema relevante se produce un debate, y yo creo que el debate es muy bueno porque van apareciendo todas las inquietudes, los planteamientos de los distintos sectores políticos, y eso es lo que entra luego a un debate legislativo. Por lo tanto, yo encuentro que es positivo que se levanten distintas voces para poner alertas en temas que para ellos son de gran preocupación”, partió señalando el mandatario en entrevista con radio Duna.

Siguiendo esa línea, sostuvo: “Nosotros esperamos aprobar (la reforma de seguridad). Estoy convencido de que cuando vean el mérito de lo que tenemos ahí redactado, de cómo todo se va complementando, y que no es una megarreforma constitucional, no es que hayamos convocado una asamblea constituyente para modificar todo, vamos de manera muy precisa, a temas de seguridad pública. Hoy día en la Constitución habla de seguridad nacional, pero no se refiere a la seguridad pública con la fuerza que nosotros decimos que tiene que tener para integrar esta reforma con otras modificaciones que están dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)”.

En ese sentido, al ser consultado sobre si se está haciendo lo contrario a lo que Kast y republicanos -el partido que fundó- propusieron, que era precisamente no abrir el debate constitucional, o si con esto buscan incorporar lo que pudieron en el segundo proceso fallido, que fue liderado por republicanos, dijo: “Ni una ni la otra. Los procesos constitucionales quedaron atrás, los dos”.

“Eran reformas estructurales de toda la Constitución, incluía temas que hoy día están en el debate político como las modificaciones electorales, y ahí hay todo un carril de las reformas políticas que sigue avanzando y nadie está diciendo que son reformas inútiles o reformas que van a generar una constante reforma constitucional. Hay un consenso que dice que las reformas políticas serían importantes para mejorar la calidad del trabajo legislativo y político”, argumentó.

En ese cuadro, considerando las declaraciones de Ramírez en las que aseguró que la UDI no pondrá sus votos para reformar la Carta Fundamental, señaló que eso “es una cuestión muy apresurada, decir que no cuenta con los votos, porque la reforma se dará cuenta mañana y frente a ese texto tendrán que tomar una definición, tendrán que escuchar las distintas partes, y una vez que se genere el debate, se vota”.

Lo anterior, apuntando a que el gremialista abordó los borradores del texto -dados a conocer por este diario- y no el documento final que se dará cuenta mañana en el Senado.

¿Y el TC?

Siguiendo con la discusión constitucional, fue requerido sobre si la reforma a la Carta Magna es pensada para pavimentar el camino para evitar eventuales traspiés en el Tribunal Constitucional (TC).

“Nosotros no lo vemos así. Yo soy profundamente respetuoso de la institucionalidad. De hecho, fui a la cuenta pública del Tribunal Constitucional, fui al cambio de presidencia del Tribunal Constitucional, como lo he hecho en todas las cuentas públicas de los distintos organismos públicos. Por lo tanto, si alguien quiere sacar una conclusión como esa, bueno, su conclusión es un análisis más de columna o de analista”, contestó.

Luego aseguró: “Nosotros lo que vemos aquí es que el crimen organizado ha avanzado tanto que requiere respuestas distintas por parte de la legislación y parte de la legislación chilena es la Constitución. Si alguien considera que lo que estamos haciendo no es lo adecuado, tiene que ir y votar, argumentar, pero que alguien diga que estamos haciendo la modificación para evitarnos un mal resultado en el Tribunal Constitucional es profundamente equivocado”.

Derechos de salud

Bajo el mismo marco de la reforma, fue consultado sobre si se les quitarían derechos sociales a condenados por crimen organizado, conductas terroristas y narcotráfico.

“Nosotros no vamos a pasar a llevar ningún derecho de urgencia de salud, porque es evidente; nosotros creemos en el respeto a los derechos humanos, pero queremos que las personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes cumplan con penas duras y eso es lo que le estamos planteando a la ciudadanía”, afirmó el Presidente.

Y subrayó: “A nadie le va a faltar la salud de emergencia; de hecho, en estos módulos nuevos que hay, hay enfermerías para que no se vayan a enfermar en el recorrido a que le tomen el examen médico. Los vamos a tener dentro de módulos, pero con sesiones estrictas y cumpliendo estrictamente lo que establece el cuidado de las personas que están internas por delitos graves”.