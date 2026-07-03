Guillermo Ramírez llama a una “reflexión profunda” del oficialismo: “¿Va a estar la UDI sola en esta empresa de defender al gobierno?

Hondo caló en la UDI la declaración de algunos personeros del Partido Republicano sincerando que tienen mayor sintonía con el Partido Nacional Libertario -con quienes impulsaron la AC en contra de Nicolás Grau- que con Chile Vamos. Tanto, que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que deberá haber una reflexión profunda sobre cómo se va a relacionar el oficialismo.

“Decir que uno se siente más cómodo con un partido que se declara de oposición que con los partidos que se declaran de gobierno no deja de ser una afirmación problemática (...). Pareciera, a partir de esa frase, que entonces la relación entre el Partido Republicano y otros partidos de gobierno va a ser más bien distante, fría. Yo no sé si eso alcanza para tener un gobierno exitoso”, enfatizó el también diputado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Pedro Rosas. Todo, de cara el desayuno que este viernes liderará el Presidente José Antonio Kast con los timoneles de partidos oficialistas.

¿Qué temas verán con el Mandatario?

No viene con tabla la invitación.

Leímos por ahí, ‘ordenar la casa’.

Por lo menos nosotros no tenemos idea de cuál es el tema de conversación.

¿Ustedes no tienen nada que ordenar?

En el caso de la UDI, está ordenadita. La acusación constitucional la apoyamos tanto en la Cámara como en el Senado (...), salvo el senador (Iván) Moreira que es vicepresidente del Senado y cuando vio que no había ninguna posibilidad de que se aprobara, se abstuvo como un gesto, porque está trabajando en acercar posiciones para poder aprobar la Ley de Reconstrucción (...). La presentación de la acusación terminó, como quedó demostrado, siendo un error. Al final, dividió a la derecha, le dio un protagonismo brutal al PDG, creo que unió a la izquierda.

¿Qué temas esperan abordar con el Presidente?

Soy de la idea de que los presidentes de partido que apoyan al gobierno deberían juntarse regularmente con el Presidente de la República (...) al menos una vez al mes y poder conversar de política, de agenda legislativa, de problemas que siempre hay en todos los gobiernos y que es bueno atajar a tiempo porque estas cosas son bolas de nieve que si no, se atajan crecen.

Hablando de atajar. ¿Se debió poner los guantes el gobierno con lo de la AC?

Creo que el gobierno hizo lo correcto al no meterse (...). El error no fue del gobierno, fue de haber presentado una acusación de manera inconsulta. Parte de los temas que uno debiera conversar en estas reuniones de las que hablábamos es justamente esto, no sorprendernos entre nosotros.

Algunos republicanos han dicho que se sienten más cómodos con el Partido Nacional Libertario que con Chile Vamos.

Esto nos tiene que llevar a una reflexión. Decir que uno se siente más cómodo con un partido que se declara de oposición que con los partidos que se declaran de gobierno, no deja de ser una afirmación problemática. Todos criticábamos mucho al Frente Amplio cuando salían a protestar a la calle durante el gobierno del Presidente Boric, les decíamos que no se puede tener un pie en la calle y un pie en el gobierno. Acá hay un partido (libertarios) que se declaró de oposición y si el partido eje de gobierno dice que se siente más cercano a ese partido que a los que apoyan al gobierno, eso es problemático. Esa frase puede ser el punto inicial para una reflexión que sea un poco más profunda de cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante (...). Una reflexión que podríamos empezarla mañana en el desayuno con el Presidente de la República.

¿Qué implica esa reflexión?

Creo que es muy importante que tomemos una definición de cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante porque pareciera, a partir de esa frase, que entonces la relación entre el Partido Republicano y otros partidos de gobierno va a ser más bien distante, fría. Yo no sé si eso alcanza para tener un gobierno exitoso.

Dice que criticaban al FA por salir a protestar. ¿Republicanos está con un pie en la oposición y otro en el gobierno?

La frase puede ser explicada, pero al menos en los titulares así suena, entonces tenemos que tener una conversación (...).

El domingo dijo que el tema de los indultos tenía que verse caso a caso y casi le dieron una capotera.

Sí, bueno, estamos acostumbrados a eso...

¿Eso es maltrato?

Yo no me voy a victimizar. La política es lo que es nomás, y uno está acá sabiendo cuáles son las reglas. Cualquier cosa, menos quejarme. El gobierno, en voz de algunos ministros y subsecretarios, ha dicho que va a analizar el caso de los indultos caso a caso. Yo defendí la posición del gobierno (...) y de nuevo recibimos críticas de diputados que son de gobierno.

¿Cómo se entiende eso?

Es exactamente lo que estábamos hablando respecto de esta reflexión que hay que tener. La pregunta de fondo es: ¿vamos a apoyar al gobierno para que le vaya bien, haciendo un esfuerzo para trabajar coordinadamente, para que este gobierno sea exitoso y pueda haber otro gobierno de derecha, un segundo o un tercer gobierno de derecha? (...). La UDI es un partido que hasta ahora se ha comportado de la manera más leal posible. Ha habido momentos difíciles, como el tema del Mepco, en que fueron los parlamentarios de la UDI los que salieron a defender al gobierno. La pregunta es: ¿va a estar la UDI sola en esta empresa de defender al gobierno en los momentos difíciles, o de poner la unidad por sobre las legítimas y a veces evidentes diferencias que podamos tener?

En el sector hay un debate sobre construir o no coalición.

Hay coaliciones que son políticas, que son electorales, que son de emergencia. Cuando fue electo el Presidente Kast, la UDI planteó con mucha claridad que para un gobierno de emergencia se requiere una coalición de emergencia, que por definición es algo temporal, accidental. Después el tiempo dirá cómo trabajamos juntos, si somos capaces de coordinarnos bien, si finalmente hay el afecto suficiente para eso. Eso es un problema de pasado mañana, pero una coalición de emergencia es algo que me parece absolutamente sensato.