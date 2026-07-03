SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía presentará más de 200 testigos y más de 100 evidencias en emblemático juicio por crimen de Ronald Ojeda

    Este miércoles se realizó la audiencia de preparación de juicio oral contra 20 imputados del Tren de Aragua por el secuestro y homicidio del teniente venezolano. Las penas que pide el Ministerio Público van desde los cinco años hasta presidio perpetuo calificado.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Más de 200 testigos presentará el Ministerio Público en el juicio contra 20 imputados del Tren de Aragua por el secuestro y homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda. Así fue expuesto este miércoles en lo que fue la audiencia de preparación de juicio oral de una de las investigaciones más emblemáticas del Ministerio Público contra el crimen organizado transnacional.

    Fue el 21 de febrero de 2024 cuando el militar disidente del régimen de Nicolás Maduro fue secuestrado en ropa interior desde su departamento en la comuna de Independencia por un grupo organizado. Fue encontrado muerto el 1 de marzo, enterrado en una toma ubicada en la comuna de Maipú.

    Para el fiscal Metropolitano Sur Héctor Barros, quien lleva el caso y uno de los persecutores que más sabe del Tren de Aragua, fue poco el tiempo que transcurrió para que se dieran cuenta de que no se trataba de un delito común. El pasado de Ojeda sumado a otras pistas permitía establecer de que el plagio respondía a fines políticos y había sido dispuesto desde Venezuela.

    Esa es la principal tesis que Barros buscará demostrar ante el tribunal oral. “Esta causa comienza el 21 de febrero de 2024 y nosotros en abril ya teníamos plena convicción de que esto no era un delito común cometido por el Tren de Aragua, sino que tenía una connotación distinta principalmente por el perfil que tenía la víctima y por la incomodidad que le generaba al gobierno venezolano”, dijo el persecutor.

    Consultado por una eventual declaración de Maduro, el fiscal Barros señaló que “va a depender de las autoridades norteamericanas y también de la voluntad que tenga si quiere o no declarar. Sabemos que está en otro proceso”.

    Además del crimen de Ojeda también figura la investigación por el doble secuestro con homicidio ocurrido en Rinconada en 2023, debido a que se trata de la misma banda, una celular apodada como Los Piratas.

    En la acusación fiscal están Anthony Barboza Bracho, Julián Iglesias Hoyos, Carlos Sepúlveda Morales, Alexander Chourio Leal, Renzo Sánchez Hernández, Josué Ramírez Oliveros, Wuilberth de Jesús Olivares Peña, José García Orjuela, Julio Iglesias Pereira, Wimner Rivas Olivares, Brian Piña Mendoza, Edgard Benítez Rubio, Carlos Mayor Fernández, Yorman Perozo Arraga, Osmar Romero Prince, Johandry Valladares Rivas, Alfredo Henríquez Pineda, Yolvi González Arcaya, Nixon Quintero Chourio y Héctor Soto Maureira.

    La Fiscalía pide penas que van desde los cinco años de presidio hasta la cadena perpetua. Además de los testigos, dijo Barros, el Ministerio Público presentará más de 100 evidencias digitales.

    Pero no son los únicos que participaron del hecho. De acuerdo a la acusación, en uno de los hechos se señala que Carlos “Bobby” Gómez autorizó la creación de un grupo de WhatsApp donde fueron siendo incorporados quienes participarían del secuestro.

    Fue en ese grupo donde pusieron como foto una imagen de un pirata, lo que dio el nombre a la célula. El grupo fue creado por Adrián Gámez, “El Turko”, quien fue repartiendo roles para el secuestro de Ojeda y de otros, siempre bajo la venia de Carlos Bobby. En ese grupo también incluyeron a Dayonis Orozco, un sujeto que llegó a Chile este miércoles por la tarde. extraditado desde Colombia

    En ese hecho se afirma que Yolvi González era el encargado de custodiar los chalecos antibalas que usaron para hacerse pasar por funcionarios PDI en el secuestro de Ojeda.

    La llegada de Dayonis Orozco

    Orozco, de nacionalidad venezolana, fue detenido el 23 de abril de 2024 en la ciudad de Popayán, Colombia. Su extradición fue aprobada en febrero de este año.

    Su movilización a Chile se dio bajo amplia resistencia del imputado. Aterrizó en Chile a eso de las 17.00 en un avión de la FACH que llegó desde Bogotá. Luego de varios trámites a su llegada, fue movilizado desde la terminal aérea hasta la cárcel de Alta Seguridad en una masiva comitiva de la Policía de Investigaciones. En ese recinto penitenciario se encontraría con otros imputados del Tren de Aragua con los cuales se movilizaba por las calles de Santiago.

    Orozco es imputado por el delito de asociación criminal. También figura como partícipe en el crimen del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez ocurrido el 10 de abril de 2024.

    “Dayonis Orozco fue detenido en Colombia a raíz de una orden de detención que emana del fiscal Pablo Sabaj, en su minuto Occidente y hoy Supraterritorial. Y dice vinculación con el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez. En el caso nuestro está vinculado al doble secuestro con homicidio de Rinconada”, agregó Barros.

    Aún hay otras dos extradiciones pendientes en el caso de Ronald Ojeda: Carlos “Bobby” Gómez y Adrián “El Turko” Gámez, el primero detenido en Colombia y el segundo en Estados Unidos.

    Se espera que ambos lleguen a cumplir condenas a Chile. El fiscal Barros espera que esas extradiciones se produzcan antes de fin de año. “Las extradiciones han ido dándose de una manera mucho más expedita de lo que nosotros pensábamos. Creemos que durante este año deberíamos tener a todos los que están detenidos en proceso de extradición a disposición de la Fiscalía. Ni siquiera pensando a fines de año, sino que en un par de meses más”.

    Más sobre:Tren de AraguaRonald OjedaMinisterio PúblicoHéctor BarrosVenezuelaNicolás Maduro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guillermo Ramírez llama a una “reflexión profunda” del oficialismo: “¿Va a estar la UDI sola en esta empresa de defender al gobierno?

    El golpe final de Contraloría: Steinert no se abstuvo pese a conflicto de interés y actuó fuera de sus facultades en oficio a PDI

    Vaticano excomulga a obispos y sacerdotes cismáticos y advierte a sus seguidores

    PS condiciona ir al TC por megarreforma: fijarán postura en los próximos días con el resto de la oposición

    Kast cierra su gira más extensa como presidente en ejercicio con un llamado a empresarios uruguayos a invertir en Chile

    Vacaciones de invierno vuelven a poner a prueba el control del uso de pantallas y redes sociales en menores de edad

    Lo más leído

    1.
    Contraloría concluye que Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar datos a la PDI en polémico oficio reservado

    Contraloría concluye que Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar datos a la PDI en polémico oficio reservado

    2.
    El salvataje de la Corte de Santiago a la ministra Lilian Leyton por sus chats con Luis Hermosilla

    El salvataje de la Corte de Santiago a la ministra Lilian Leyton por sus chats con Luis Hermosilla

    3.
    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    4.
    ONU advierte cambios en el consumo de drogas: Chile sobresale por el uso de tusi

    ONU advierte cambios en el consumo de drogas: Chile sobresale por el uso de tusi

    5.
    Presidenta del Tribunal Constitucional defiende rol del organismo y acusa críticas “partisanas” de distintos sectores políticos

    Presidenta del Tribunal Constitucional defiende rol del organismo y acusa críticas “partisanas” de distintos sectores políticos

    6.
    Red de venezolanos en Chile moviliza médicos e insumos para los damnificados por el terremoto

    Red de venezolanos en Chile moviliza médicos e insumos para los damnificados por el terremoto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Kast abre la puerta a formar una coalición entre los partidos del oficialismo en medio de tensión en el sector
    Chile

    Kast abre la puerta a formar una coalición entre los partidos del oficialismo en medio de tensión en el sector

    Guillermo Ramírez llama a una “reflexión profunda” del oficialismo: “¿Va a estar la UDI sola en esta empresa de defender al gobierno?

    El golpe final de Contraloría: Steinert no se abstuvo pese a conflicto de interés y actuó fuera de sus facultades en oficio a PDI

    Generación eléctrica crece 5% el primer semestre: Solar y eólica siguen al alza, mientras la hidráulica se desploma
    Negocios

    Generación eléctrica crece 5% el primer semestre: Solar y eólica siguen al alza, mientras la hidráulica se desploma

    Precios de mercado anticipan inflación en 3,6% a fin de año y apuntan a una rebaja de la tasa del Banco Central

    CChC: casi 80% de las manzanas en la RM son solo residenciales y advierten necesidad de incentivar comercios y servicios

    “Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos
    Tendencias

    “Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Un cierre de infarto: revisa el gol anulado a Croacia en el décimo minuto de adición ante Portugal en el Mundial
    El Deportivo

    Un cierre de infarto: revisa el gol anulado a Croacia en el décimo minuto de adición ante Portugal en el Mundial

    Cristiano resiste, Modric dice adiós: Portugal se libera en la agonía ante Croacia y se cruzará con España en octavos

    El primero de CR7 en fases de eliminación del Mundial: revisa el gol de Cristiano Ronaldo con Portugal ante Croacia

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”
    Cultura y entretención

    Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”

    Gobierno dice que se están buscando alternativas para show de BTS tras no autorizar el Estadio Nacional

    Vuelve la Cumbre Guachaca y se consolida como la primera gran fiesta de septiembre: así puedes conseguir entradas

    Vaticano excomulga a obispos y sacerdotes cismáticos y advierte a sus seguidores
    Mundo

    Vaticano excomulga a obispos y sacerdotes cismáticos y advierte a sus seguidores

    Aumentan a 27 los muertos por oleada de ataques de Rusia contra Kiev

    Araqchi aborda con Guterres los últimos “avances” sobre las conversaciones indirectas con EE.UU.

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare
    Paula

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido