Fiscalía presentará más de 200 testigos y más de 100 evidencias en emblemático juicio por crimen de Ronald Ojeda

Más de 200 testigos presentará el Ministerio Público en el juicio contra 20 imputados del Tren de Aragua por el secuestro y homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda . Así fue expuesto este miércoles en lo que fue la audiencia de preparación de juicio oral de una de las investigaciones más emblemáticas del Ministerio Público contra el crimen organizado transnacional.

Fue el 21 de febrero de 2024 cuando el militar disidente del régimen de Nicolás Maduro fue secuestrado en ropa interior desde su departamento en la comuna de Independencia por un grupo organizado. Fue encontrado muerto el 1 de marzo, enterrado en una toma ubicada en la comuna de Maipú.

Para el fiscal Metropolitano Sur Héctor Barros, quien lleva el caso y uno de los persecutores que más sabe del Tren de Aragua, fue poco el tiempo que transcurrió para que se dieran cuenta de que no se trataba de un delito común. El pasado de Ojeda sumado a otras pistas permitía establecer de que el plagio respondía a fines políticos y había sido dispuesto desde Venezuela.

Esa es la principal tesis que Barros buscará demostrar ante el tribunal oral. “Esta causa comienza el 21 de febrero de 2024 y nosotros en abril ya teníamos plena convicción de que esto no era un delito común cometido por el Tren de Aragua, sino que tenía una connotación distinta principalmente por el perfil que tenía la víctima y por la incomodidad que le generaba al gobierno venezolano”, dijo el persecutor.

Consultado por una eventual declaración de Maduro, el fiscal Barros señaló que “ va a depender de las autoridades norteamericanas y también de la voluntad que tenga si quiere o no declarar . Sabemos que está en otro proceso”.

Además del crimen de Ojeda también figura la investigación por el doble secuestro con homicidio ocurrido en Rinconada en 2023, debido a que se trata de la misma banda, una celular apodada como Los Piratas.

En la acusación fiscal están Anthony Barboza Bracho, Julián Iglesias Hoyos, Carlos Sepúlveda Morales, Alexander Chourio Leal, Renzo Sánchez Hernández, Josué Ramírez Oliveros, Wuilberth de Jesús Olivares Peña, José García Orjuela, Julio Iglesias Pereira, Wimner Rivas Olivares, Brian Piña Mendoza, Edgard Benítez Rubio, Carlos Mayor Fernández, Yorman Perozo Arraga, Osmar Romero Prince, Johandry Valladares Rivas, Alfredo Henríquez Pineda, Yolvi González Arcaya, Nixon Quintero Chourio y Héctor Soto Maureira.

La Fiscalía pide penas que van desde los cinco años de presidio hasta la cadena perpetua. Además de los testigos, dijo Barros, el Ministerio Público presentará más de 100 evidencias digitales.

Pero no son los únicos que participaron del hecho. De acuerdo a la acusación, en uno de los hechos se señala que Carlos “Bobby” Gómez autorizó la creación de un grupo de WhatsApp donde fueron siendo incorporados quienes participarían del secuestro.

Fue en ese grupo donde pusieron como foto una imagen de un pirata, lo que dio el nombre a la célula. El grupo fue creado por Adrián Gámez, “El Turko”, quien fue repartiendo roles para el secuestro de Ojeda y de otros, siempre bajo la venia de Carlos Bobby. En ese grupo también incluyeron a Dayonis Orozco, un sujeto que llegó a Chile este miércoles por la tarde. extraditado desde Colombia

En ese hecho se afirma que Yolvi González era el encargado de custodiar los chalecos antibalas que usaron para hacerse pasar por funcionarios PDI en el secuestro de Ojeda.

La llegada de Dayonis Orozco

Orozco, de nacionalidad venezolana, fue detenido el 23 de abril de 2024 en la ciudad de Popayán, Colombia. Su extradición fue aprobada en febrero de este año.

Su movilización a Chile se dio bajo amplia resistencia del imputado. Aterrizó en Chile a eso de las 17.00 en un avión de la FACH que llegó desde Bogotá. Luego de varios trámites a su llegada, fue movilizado desde la terminal aérea hasta la cárcel de Alta Seguridad en una masiva comitiva de la Policía de Investigaciones. En ese recinto penitenciario se encontraría con otros imputados del Tren de Aragua con los cuales se movilizaba por las calles de Santiago.

Orozco es imputado por el delito de asociación criminal. También figura como partícipe en el crimen del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez ocurrido el 10 de abril de 2024.

“Dayonis Orozco fue detenido en Colombia a raíz de una orden de detención que emana del fiscal Pablo Sabaj, en su minuto Occidente y hoy Supraterritorial. Y dice vinculación con el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez. En el caso nuestro está vinculado al doble secuestro con homicidio de Rinconada”, agregó Barros.

Aún hay otras dos extradiciones pendientes en el caso de Ronald Ojeda: Carlos “Bobby” Gómez y Adrián “El Turko” Gámez, el primero detenido en Colombia y el segundo en Estados Unidos .

Se espera que ambos lleguen a cumplir condenas a Chile. El fiscal Barros espera que esas extradiciones se produzcan antes de fin de año. “Las extradiciones han ido dándose de una manera mucho más expedita de lo que nosotros pensábamos. Creemos que durante este año deberíamos tener a todos los que están detenidos en proceso de extradición a disposición de la Fiscalía. Ni siquiera pensando a fines de año, sino que en un par de meses más”.