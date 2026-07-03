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    Lagarde no descarta adelantar su salida del BCE de cara a la carrera presidencial francesa de 2027

    “Voy a hacerme algunas preguntas”, dijo la titular del emisor europeo ante la consulta de si considera una aventura personal en la campaña presidencial de Francia.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Christine Lagarde, presidenta del BCE. Kai Pfaffenbach

    La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, no descartó un término anticipado de su mandato mientras evalúa una eventual incursión en la política francesa, según declaraciones entregadas al diario Les Echos.

    El mandato de Lagarde al frente del BCE concluye en octubre de 2027. Consultada por Les Echos sobre una salida anticipada antes de las elecciones presidenciales de ese año en Francia, la presidenta del instituto emisor respondió que esa posibilidad es “posible”.

    “Creo que una voz europea debe hacerse escuchar en el debate presidencial francés”, declaró Lagarde en la entrevista que reproduce el propio BCE.

    “Si este debate llegara a presentar una perspectiva que disminuya el lugar de Francia dentro de Europa, creo que sería necesario explicar por qué ese sería un camino doloroso para nuestro país y nuestros ciudadanos”.

    Consultada sobre si consideraría una participación personal en la campaña presidencial francesa, ya sea para apoyar a un candidato o presentarse ella misma, Lagarde señaló: “Voy a hacerme algunas preguntas”.

    Con todo, Lagarde afirmó a Les Echos su compromiso con el cargo en el corto plazo: “Mi mandato termina en octubre de 2027. Y creo que mi misión es mantener la estabilidad de precios. Como estamos nuevamente en un período de turbulencia, creo que el capitán del barco del BCE debe permanecer a bordo”.

    La presidenta del BCE indicó que, incluso si permaneciera en el cargo hasta el final de su mandato, podría igualmente involucrarse en el debate presidencial.

    Christine Lagarde dijo que igualmente podría involucrarse en el debate presidencial francés. Kai Pfaffenbach

    Consultada sobre si podría sostener una “conversación franca” con algunos de los candidatos presidenciales en los próximos meses, Lagarde respondió: “Eso es muy posible”.

    “Tendría una voz francesa y una voz europea, porque estoy profundamente comprometida con ambas”, agregó. “Les diría que, en términos del futuro económico de nuestro continente, Francia debe jugar un rol decisivo. Y que sin este entorno europeo y estas raíces europeas, las perspectivas económicas están, como mínimo, nubladas”.

    Más sobre:Christine Lagarde

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