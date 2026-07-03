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    Nacional

    Encuentran auto abandonado con tres perros en su interior en Santiago: dueño de las mascotas aún no aparece

    En el interior del vehículo se encontraron dos cédulas de identidad de personas con antecedentes policiales

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Durante la mañana de este viernes personal de Carabineros encontró en la comuna de Santiago un vehículo abandonado con tres perros en su interior.

    El vehículo fue encontrado contra el tránsito en horas de la madrugada en calle Nataniel Cox, a la altura de Av. Carlos Contreras.

    De acuerdo a lo que detalló la mayor Daisy Ferrada de Carabineros, se encontraron dos cédulas de identidad al interior del vehículo abandonado, las cuales pertenecen a dos hombres con antecedentes policiales.

    Según explicó uno de ellos registra una detención previa por conducción en estado de ebriedad. “No sabemos si es el conductor, no sabemos si es parte del propietario del vehículo, ya que, como les mencioné, el vehículo está con el propietario de una empresa”, añadió.

    En la ocasión, además se encontraron bebidas alcohólicas al interior del vehículo, pero no se sabe si son parte del procedimiento.

    Respecto a los perros abandonados, según informó la funcionaria policial los dueños tendrán que acreditar la propiedad de las mascotas.

    “La Fiscalía dispuso que la Fundación Alma transitoriamente se hiciera parte del cuidado hasta que apareciera el dueño de los perritos y que tiene que acreditar que es dueño, con algún documento”, explicó.

    Tras el hecho el automóvil fue trasladado hasta un corral, hasta que se esclarezcan los hechos.

    A raíz de los hechos, se registró una llamada al canal Mega, de una mujer la cual señaló que los perros pertenecen a su familia y que se encontraban con uno de sus hijos, el cual no llegó a una reunión familiar.

    Al respecto la mayor de Carabineros sostuvo que “la persona que se comunicó con el canal Megavisión es solamente una teoría. No sabemos, no es vinculante todavía con el procedimiento”, agregando que “tenemos que acreditar bien eso y después de eso se va a vincular y se le va a entregar los datos al Ministerio Público”.

    Respecto a una posible denuncia por desaparición, la funcionaria policial sostuvo que “No tenemos ningún antecedente respecto a esa denuncia”.

    Más sobre:CarabinerosPerrosAutoSantiago

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