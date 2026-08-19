Jauría de Franklin: Carabineros concreta detención de cuatro sujetos por robo con sorpresa a vehículos en semáforo

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 4° Comisaría de Carabineros Santiago Central detuvo a cuatro sujetos sindicados como integrantes de la llamada “jauría” del barrio Franklin.

La policía uniformada procedió a su detención por su presunta participación en un robo con sorpresa registrado en el cruce de avenida San Francisco con calle Biobío, en la comuna de Santiago.

El procedimiento se desarrolló en el marco de un servicio de vigilancia discreta dispuesto en el sector, instancia en la que el personal policial detectó a estas cuatro personas intentando sustraer especies desde vehículos que se encontraban detenidos por la luz roja del semáforo.

Los individuos se aproximaban a los automóviles y abrían la puerta del copiloto o aprovechaban vidrios de ventanas que estuviesen abajo para irrumpir al interior y sustraer celulares u objetos de valor.

A partir de diligencias que vinculaban a los sujetos con la comercialización de especies sustraídas en las inmediaciones del persa Biobío, los funcionarios policiales se trasladaron hasta calle Placer y lograron interceptarlos para efectuar un control de identidad.

En ese contexto, uno de los individuos intentó darse a la fuga y opuso resistencia al procedimiento, debiendo ser reducido por los funcionarios policiales.

De acuerdo a la información policial, uno de ellos habría tenido participación directa en la sustracción de las especies, mientras que los otros tres habrían cumplido funciones de vigilancia, apoyo y cobertura durante la huida.

Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la respectiva audiencia de control de detención.