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    Inauguran el primer Centro de Salud de Alta Resolutividad (SAR) para Viña del Mar: recinto podrá realizar 65 mil atenciones anuales

    El Servicio de Alta Resolutividad de Miraflores beneficiará a más de 100 mil vecinos.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Esta jornada, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, junto a la minstra de Salud, May Chomali, inauguraron el primer Centro de Salud de Alta Resolutividad (SAR) de la comuna.

    Se trata del SAR Miraflores, proyecto que contó con financiamiento sectorial por parte del Ministerio de Salud, ejecutado por el Servicio de Salud Viña del Mar y entregado a la municipalidad para su operación y administración como parte de la red de atención primaria comunal.

    Así, con una inversión de más de 5 mil millones de pesos, el servicio de salud se constituye como el proyecto de salud más relevante que se ha realizado en la comuna en los últimos años.

    Este SAR refleja, exactamente, lo que nosotros estamos impulsando desde el Ministerio de Salud, que tiene que ver con mejorar la resolutividad en el territorio y que las personas no se tengan que trasladar a los hospitales para resolver sus problemas de salud”, destacó al respecto la ministra Chomali.

    Esta construcción y sus equipos, señaló, “vienen a dar una solución muy sentida a esta comunidad”.

    “Esto es lo que queremos para la atención primaria, una atención primaria resolutiva, una atención primaria en territorio y que descongestione nuestros hospitales”, añadió.

    El SAR Miraflores permitirá beneficiar a más de 100 mil habitantes de Viña del Mar y se estima que tendrá una capacidad para realizar 65 mil atenciones al año.

    Por su parte, la alcaldesa Ripamonti destacó que este primer SAR es uno de los centros de salud de mayor tecnología y vanguardia de toda la Región de Valparaíso, permitiendo dotar a la atención primaria de mayor resolutividad para dar respuesta a la incertidumbre que significa tener un problema de salud.

    “Todos tenemos una serie de problemas en nuestra vida, una serie de problemas que nos quitan el sueño, pero cuando existe un problema de salud de nuestra familia, solo hay un único problema que resolver y eso es lo que viene a resolver el SAR de Miraflores, junto al resto de los seis centros de salud que vamos a construir en Viña del Mar”, destacó.

    El SAR Miraflores cuenta con un área de atención y categorización, equipada con boxes de acogida, categorización y atención médica para evaluar la gravedad de cada paciente al ingresar; salas de procedimientos y reanimación para la ejecución de técnicas clínicas y la atención inmediata de emergencias críticas; sala de Rayos X Osteopulmonar, con área de imagenología propia que permitirá realizar radiografías en el mismo lugar, evitando traslados innecesarios y acelerando los diagnósticos; además de salas de observación y tratamiento respiratorio para el monitoreo temporal de los pacientes bajo cuidado médico y la administración de terapias respiratorias inmediatas.

    Asimismo, cuenta con su propio laboratorio, farmacia, áreas de apoyo clínico y dependencias especialmente acondicionadas para el descanso y resguardo de los equipos de salud que cubren los turnos.

    Más sobre:NacionalSaludSARCentro de Salud de Alta ResolutividadSalud públicaViña del MarMinisterio de SaludMinsal

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