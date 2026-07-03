“Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

La eliminación en el Mundial provocó una tremenda desazón en Ecuador. La caída ante México no solo golpeó por el hecho en sí o la ilusión que generaba un plantel plagado de figuras que militan en el fútbol europeo, sino por las formas. Estas mismas han provocado constantes críticas a Sebastián Beccacece, quien tiene sus días contados en la Tri.

Tras la derrota en el Estadio Azteca, el sufrimiento estalló. Hubo una sentida reunión entre el plantel y el cuerpo técnico liderado por el extécnico de Universidad de Chile.

Según reveló la prensa ecuatoriana, fue un profundo momento, donde Beccacece y algunos referentes se despidieron: “La reunión se extendió por casi dos horas, donde Sebastián Beccacece se despidió del plantel y varios referentes, entre ellos Enner Valencia y Hernán Galíndez, también tomaron la palabra para despedirse”, informaron los medios locales.

En ese sentido, el propio Beccacece entregó detalles de lo sucedido en el vestuario ecuatoriano: “Lo que pasó recién en el vestuario ha sido muy conmovedor, muy lindo. Escuchar a cada uno de los chicos poder expresarse, llevarnos el respeto de ellos, la admiración, el cariño. Alivia un poco el dolor y la tristeza que sentimos por no regalarle una alegría al pueblo ecuatoriano”, comentó tras el encuentro.

Los detalles del plantel

Algunos futbolistas también revelaron pormenores del sentido momento: ”La cantidad de lágrimas que se han derramado en el camarín no alcanza para demostrar lo que sentimos todos nosotros“, contó el portero Gonzalo Valle.

“En el camarín quedamos todos golpeados. Hablaron los referentes, los capitanes, el cuerpo técnico y el presidente de la federación. El sentir es el mismo, la tristeza de saber que muchas personas en nuestro país tenían las esperanzas con nosotros y de alguna u otra forma no cumplimos. Pudimos haber dado más”, añadió el arquero de Liga de Quito.

En tanto, Jordy Caicedo se refirió a la partida de sus compañeros: ”Luego del partido nos reunimos todos en el camarín para para agradecerle a al cuerpo técnico, agradecerle a Hernán, a Enner, que habían sido excelentes personas que nos han sabido guiar como grupos y eso, la verdad que fue un momento muy emotivo que nos llevaremos todos en el corazón", aseguró.

La reacción de la prensa

En la prensa ecuatoriana, sin embargo, siguen cuestionando el planteamiento de Beccacece. Destaparon los errores en la caída frente a México.

“El equipo de Sebastián Beccacece fue criticado por sus decisiones tácticas, que alternaron entre 4-4-1-1 y 3-4-3 con jugadores fuera de posición, generando desorden defensivo en las transiciones”, señaló el diario El Comercio.

“Lo de Alemania fue un espejismo y un triunfo ante una de las peores de la historia. Fue un engaño, un contexto inexistente, una selección que prometía cambiar la cara y nada, muchas cosas se hicieron mal. No se entendió nunca a lo que quería jugar Beccacece, fue una presentación que da pena”, complementó el periodista local Xavier Segovia.