La UEFA se sigue desmarcando de la FIFA y asegura que no sancionará la Ley Prestianni en sus torneos

La UEFA sigue tomando distancia de las decisiones de la FIFA. El organismo europeo confirmó que no aplicará la controversial ‘Ley Prestianni’, regla que sanciona a con una tarjeta roja a los jugadores que se cubran la boca para hablar con algún rival, y se desmarca del ente rector del fútbol mundial.

La medida, que busca erradicar insultos y conductas discriminatorias, comenzó a regir en el Mundial 2026. Sin embargo, la entidad europea decidió no adoptar la norma. La determinación fue comunicada a las federaciones afiliadas este jueves y se aplicará en todas las competiciones organizadas por la entidad como Champions League, Europa League, Conference League, Eurocopa o Liga de Naciones.

De todas maneras, la UEFA dejó a criterio de los árbitros cualquier sanción debido a un “intento de ocultar una comunicación que constituya una conducta antideportiva”.

Van dos sancionados

La controversial regla fue impulsada luego del incidente protagonizado por Gianluca Prestianni, que fue acusado de insultos racistas por Vinícius Junior. El futbolista argentino se tapó la mano en el momento de hablar con el brasileño, lo que marcó el precedente. Finalmente, fue sancionado con seis partidos de suspensión por conducta homófoba.

A partir de este Mundial, se estrenó la nueva normativa, que cuenta con dos expulsados, hasta el momento. El primero fue Miguel Almirón, que vio la roja en la victoria por 1-0 de Paraguay sobre Turquía. Sería un hecho inédito en la historia.

Después, en los dieciseisavos de final, Piero Hincapié fue sancionado en la eliminación de Ecuador tras perder 2-0 ante México. Ambos fueron captados dirigiéndose a un rival mientras se tapaban la boca con la mano. Luego de las revisiones en el VAR, los árbitros de ambos encuentros decidieron castigarlos con la pena máxima, dejando a sus equipos con un futbolista menos.