Alcalde Vodanovic ante fracaso en acuerdo por contribuciones con el gobierno: “Nos fue mal, pero no tan mal”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, afirmó que “nos fue mal, pero no tan mal” respecto al cierre de puertas del gobierno en torno a la propuesta de focalización en torno a la exención de contribuciones para mayores de 65 años, incluido en la megarreforma.

“ La respuesta que nos da el Gobierno es que, más que por un tema de principios que de revisión de la propuesta, no se van a abrir a ningún tipo de focalización y que esa discusión tiene que darse en el Senado”, explicó el jefe comunal en conversación con Radio 13C.

Esto porque pasadas las 18.00 horas de este jueves, los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) salían de la reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con una respuesta negativa sobre la propuesta de contribuciones que ellos llevaban.

“Nos fue mal, pero no tan mal. Tuvimos dos reuniones: una con el ministro de Hacienda y otra con la presidenta del Senado. Fueron conversaciones totalmente distintas porque ambos representantes responden a culturas políticas distintas. Yo hoy día veo en Chile Vamos una cultura del acuerdo que no veo tan presente en Republicanos”, indicó.

Respecto a la propuesta presentada, Vodanovic señaló: “Nosotros, como Asociación Chilena de Municipios, hicimos un esfuerzo político bastante grande, que no nos fue sencillo, para poder lograr una postura común y una propuesta única como alcaldes”.

“Las únicas personas en Chile que van a pagar la totalidad de sus contribuciones sobre 65 años son aquellas que tengan viviendas que cuesten más de 250 millones de pesos y tengan ingresos mensuales permanentes por más de 3 millones de pesos. Es decir, es una persona con una casa de un alto valor y que tiene una liquidez suficiente para poder pagar este impuesto territorial. Cuando vemos esos números, esto equivale a menos del 1% de las personas mayores de 65 años en Chile”, sostuvo el alcalde de Maipú.

En esa línea, mencionó que el gobierno cerró las puertas a ello por “una cuestión de principios”; sin embargo, aseguró que la discusión será llevada al Senado, donde se intentará que la propuesta sea considerada.