Con guiño a su carrera a la ONU: expresidenta Bachelet encabeza encuentro de alcaldesas en Pirque

La expresidenta Michelle Bachelet, en medio de una nueva estadía en Chile entre sus giras internacionales, lideró este viernes el inicio del Primer Encuentro Nacional de Alcaldesas, organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- y Horizonte Ciudadano, en Pirque, Región Metropolitana.

La cita, que se extenderá hasta este sábado, también contó en esta primera jornada con la participación de Anne Hidalgo, exalcaldesa de París; Mónica Zalaquett, exministra de la Mujer, y Carolina Tohá, exministra del Interior y exalcaldesa de Santiago, además de jefas municipales de distintas comunas del país.

La otrora dos veces jefa de Estado entregó un discurso de poco más de 18 minutos, en el que hizo guiños a su carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, además de plantear los obstáculos y desafíos que enfrentan las mujeres en la política.

“Saben que para mí el tema de mujer en la política, la mujer en general en todo, pero en la política es súper importante, porque creo que nosotras tenemos que estar en los lugares de toma de decisiones, porque tenemos una experiencia particular, distinta, habiendo sido mujeres”, dijo al inicio de su intervención.

A eso sumó que “hoy día la sociedad es mucho más abierta, yo soy un poquito mayor que todas ustedes probablemente, aunque yo siempre digo que tengo juventud acumulada, porque digo que la juventud no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con cómo uno enfrenta la vida, cómo uno no da por normal lo que no es normal, cómo uno se niega a aceptar lo inaceptable, para mí eso es ser joven”.

La exmandataria destacó la importancia de la asistencia de alcaldesas de distintas partes del país.

“Creo que es súper importante, porque probablemente tanto en las conversaciones formales como en las informales van a descubrir que las mujeres en la política muchas veces coinciden con el tipo de obstáculos, de dificultades específicas del trabajo, que tiene que ver con los estereotipos".

Bachelet también abordó la violencia de género en el ámbito político y recordó los ataques de bots en contra de Evelyn Matthei durante la campaña presidencial, que fueron atribuidos a simpatizantes del actual Presidente José Antonio Kast.

“Sostener un liderazgo en el tiempo es también un desafío más silencioso. Lo comentaba, que uno de los obstáculos que enfrentamos las mujeres es la violencia de género. Es decir, violencia por el hecho de ser mujeres. Y eso se ha exacerbado, como decía yo, a nivel digital. Como amenazas y ataques que buscan castigar la exposición pública y silenciar voces como las de ustedes. O lo que es peor, de repente descalificarlas. Sabemos lo que le pasó a Evelyn durante la campaña, que trataron de mostrarla como que tenía un deterioro y qué sé yo, con temas digitales”, remarcó.

La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU planteó que, para combatir esas discriminaciones, “yo creo que sostener entonces el liderazgo frente a todos estos riesgos es un acto de resistencia colectiva. Que hay que tener un sentido de que todas queremos que a todas les vaya bien. Por eso es importante el liderazgo de ustedes en sus comunas, que abran camino a otras mujeres y que puedan seguir desarrollándose en todos los espacios en los que quieren estar el día de mañana”.

Al cierre de sus palabras, Bachelet apuntó -usando su característico tono cómico- a su eventual triunfo en la cruzada por la ONU.

“En mi experiencia personal, el sentido del humor siempre ayuda. Así que no hay que nunca perderlo. Entonces voy a echar una talla para terminar. Espero que la próxima vez, si soy seleccionada a ser directora general, la reunión sea en Nueva York”, cerró.