“No más ruidos”: Diputados proponen proyecto para clausurar inmuebles que sean foco de incivilidades o con infracciones reiteradas

Un grupo de diputados presentó este miércoles el proyecto de ley No Más Ruidos, que busca aumentar las facultades de las municipalidades para clausurar inmuebles que hayan cometido infracciones reiteradas.

La iniciativa del diputado César Valenzuela (PS) cuenta con el respaldo también de sus pares Álvaro Ortiz (DC), Andrea Parra (PPD), Mario Olavarría (UDI) y Carolina Tello (FA).

Para ejemplificar la necesidad de esta propuesta, Valenzuela señaló el caso de un inmueble que fue clausurado por el municipio de Independencia en 2024, en una decisión que acabó por ser revertida por la Corte de Apelaciones de Santiago este año al explicar que el recinto contaba con patente municipal.

“Y este es justamente el problema del que nos queremos hacer cargo con este proyecto de ley. Se trata de una serie de inmuebles que sirven de base para situaciones que afectan gravemente la convivencia vecinal. Quizás el caso más emblemático son estos departamentos donde se instalan verdaderas discotecas que no permiten a los vecinos y vecinas descansar en los horarios que corresponde ”, explicó el diputado socialista.

“Un tema recurrente es precisamente estas instalaciones de verdaderas discotecas en muchos barrios, y que hoy día no existen herramientas eficientes para poder abordarlo. Esas herramientas eficientes las busca entregar este proyecto, que le permite a los municipios poder hacer los cierres temporales o totales, como una manera efectiva de tratar las incivilidades y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas”, añadió por su parte la diputada Parra.

“Con esta norma que se propone, que esperamos que sea ley, las municipalidades van a tener la atribución, como ya se dijo, de poder clausurar totalmente, parcialmente estos tipos de inmuebles”, explicó en tanto Olavarría.

“Entre más herramientas se les entregue a los municipios para velar por la tranquilidad, por la buena convivencia entre los vecinos y vecinas, uno siempre va a apoyar y va a respaldar”, enfatizó también Ortiz.

Modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades

El proyecto espera conseguir modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para que así los municipios puedan solicitar ante el Juzgado de Policía Local la clausura temporal, parcial o total de inmuebles donde exista reiteración de infracciones.

La iniciativa establece que el juez podrá decretar una clausura de entre 15 y 90 días, considerando factores como la gravedad y reiteración de los hechos, el impacto en la comunidad y las medidas adoptadas por los dueños para evitar nuevas infracciones.