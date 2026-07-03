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    Ossandón y discusión del megaproyecto: “Tenemos que ganar esta reforma, y si es por un voto, será por un voto”

    Según indicó el parlamentario, el asegurar una reforma a tantos años porque votó un porcentaje "no tiene ninguna validez, porque podría pasar cualquier cosa en Chile y podría cambiar el parlamento en un 80% y la cosa es totalmente distinta".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    MANUEL JOSE OSSANDON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, abordó el dictamen de Contraloría por la exministra Trinidad Steinert, así como también la discusión de la megarreforma.

    Consultado en primera instancia en entrevista con Radio Infinita sobre el dictamen de Contraloría sobre Steinert, indicó tajante que “las cosas que están mal hechas, están mal hechas”.

    “Hay que preocuparse que no se vaya a repetir una cosa como esa” y que en esto “no hay nada que defender”. Asimismo, apuntó a que una acusación constitucional no correspondía en este caso.

    “Una de las cosas que hay que hacer es tratar de, por el futuro de Chile, hacer una especie de tregua, esta opción de que empiecen a haber acusaciones constitucionales por acá, acusaciones constitucionales por allá, buscando... si la señora ya no está, no es ministra, fue muy poco tiempo, y aquí hoy hay un ministro que va a cumplir con todas las condiciones, por lo tanto ¿Para qué seguir?“, sostuvo..

    Por otra parte, y sobre la reunión que convocó el Presidente Kast a los presidentes de partidos esta jornada, Ossándon indicó que estima que el objetivo es para ponerse de acuerdo es una hoja de ruta.

    “O sea, yo no puedo entender que un Presidente que está en una megareforma como la que está, que lo que necesita son acuerdos, su partido se sume a una acusación sin fundamento con fuerza y empiece a pelear con todo el mundo y a atacar a todo el mundo, cuando justamente lo que el Presidente Kast necesita es que todos se sienten, que convencen y lleguen a acuerdo”, sostuvo.

    En esta línea, y sobre la discusión de la megarreforma, el parlamentario indicó que no le preocupaba ganar por un voto.

    “A mí no me preocupa eso. El asegurar una reforma a tantos años porque votó un porcentaje no tiene ninguna validez, porque podría pasar cualquier cosa en Chile y podría cambiar el parlamento en un 80% y la cosa es totalmente distinta”, sostuvo. “En política se gana o se pierde”.

    Aquí nosotros tenemos que ganar esta reforma y si es por un voto, será por un voto. Lo importante es que seamos capaces de que esta reforma de resultados y los hechos de la reforma sean los argumentos para no cambiarla”, señaló. “Yo participé en la reforma de la Presidenta Bachelet y todos los técnicos nos dijeron muchas cosas y nosotros estábamos convencidos de los resultados. Bueno, los resultados no fueron los que se esperaban y por lo tanto hay que cambiarla. Así de claro”.

    Consultado sobre los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien indicó en una entrevista que no están disponibles para debilitar el contenido del proyecto en su discusión, Ossandón apuntó a que efectivamente si en la mesa de conversación se pretende cambiar el proyecto en su esencia, “claramente no va a haber acuerdo”, sin embargo, apuntó, “nadie puede estar en contra de sentarse en una mesa a conversar”.

    “Cuando tienes un proyecto profundo como este, no puedes ceder en las bases del proyecto, porque si no para eso no lo presentas”, explicó.

    Yo le pediría a Squella que tenga una actitud más constructiva y que esas declaraciones las dé adentro de la mesa y defienda lo que él considera que es incambiable y que lo defienda con fuerza. Si para eso estamos”, sostuvo.

    Más sobre:PolíticaManuel José OssandónMegarreformaContraloríaTrinidad Steinert

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