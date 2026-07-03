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    Lluvia en Santiago, Valparaíso y otras regiones de la zona central: revisa todos los sectores que tendrán precipitaciones

    La lluvia volverá este fin de semana a la zona central: revisa las 5 regiones y sectores donde hay pronóstico de chubascos provocados por una baja segregada.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Lluvia en Santiago, Valparaíso y otras regiones de la zona central: revisa todos los sectores que tendrán precipitaciones Tendencias / La Tercera

    El evento de lluvia de este fin de semana afectará a más regiones de lo que se creía hace unos días. Así lo confirmó el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que muestra precipitaciones en cinco regiones de la zona central para este fin de semana.

    ¿El responsable? Una baja segregada —que es como una “burbuja” de aire frío que se desprende de la atmósfera y que suele provocar lluvias y tormentas eléctricas, entre otros efectos— que provocará inestabilidad durante este sábado 4 de julio e inicios del domingo 5.

    Estas son todas las regiones y sectores que registrarán lluvia el fin de semana, según el pronóstico de Meteochile.

    Lluvia en Santiago, Valparaíso y otras regiones de la zona central: revisa todos los sectores que tendrán precipitaciones. Foto: ATON.

    Pronóstico: las regiones y sectores de Chile que tendrán lluvia

    El pronóstico de la DMC muestra que cinco regiones de la zona central tendrán lluvia este fin de semana del 4 y 5 de julio. Sin embargo, en algunas de ellas no lloverá en todo el territorio, sino en sectores específicos.

    Además, la lluvia se concentraría entre la mañana y noche del sábado, con remanentes en la madrugada del domingo.

    1. Región Metropolitana

    Además de mínimas y máximas bajas y mucho frío, habrá chubascos aislados desde la tarde hasta la noche en:

    • Colina.
    • Santiago centro.
    • Santiago norte.
    • Santiago oriente.
    • Santiago sur.
    • Santiago poniente.
    • Curacaví.
    • Melipilla.
    • San José de Maipo.

    Durante la madrugada del domingo, se presentarán chubascos en declinación. Ya por la mañana, las precipitaciones debiesen ceder.

    Lluvia en Santiago, Valparaíso y otras regiones de la zona central: revisa todos los sectores que tendrán precipitaciones Tendencias / La Tercera

    2. Región de Valparaíso

    El frío también será protagonista durante el fin de semana, con mínimas cero o bajo cero. Habrá chubascos, posiblemente acompañados de viento entre 25 y 40 km/h, según el sector, en:

    • San Felipe.
    • Los Andes.
    • La Calera / Quillota.
    • Viña del Mar.
    • Valparaíso.
    • Villa Alemana / Quilpué.
    • Casablanca.
    • Algarrobo.
    • San Antonio / Cartagena.
    • San Antonio interior.

    Al igual que en la RM, habrá chubascos en declinación durante la madrugada del domingo para después pasar a nubosidad parcial sin lluvia.

    3. Región de O’Higgins

    En O’Higgins también habrá un fin de semana frío, con chubascos aislados y posible viento entre 25 y 40 km/h en:

    • Pichilemu.
    • Rancagua.
    • Rengo.
    • San Fernando.
    • Santa Cruz.
    Lluvia en Santiago, Valparaíso y otras regiones de la zona central: revisa todos los sectores que tendrán precipitaciones Tendencias / La Tercera

    4. Región del Maule

    Dos jornadas frías también le esperan a la Región del Maule, con chubascos normales y/o aislados en:

    • Curicó.
    • Molina.
    • Constitución.
    • Talca.
    • Linares.
    • Cauquenes.
    • Parral.

    En esta región en particular, no habrá chubascos en declinación durante la madrugada del domingo. La lluvia terminaría la noche del sábado.

    5. Región de Ñuble

    En Ñuble, el fin de semana también será invernal y lluvioso, con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h en:

    • Cobquecura.

    San Carlos y Chillán no tendrán precipitaciones, de acuerdo al pronóstico. Sin embargo, sí serán días fríos, con heladas en la mañana y cubiertos durante el resto del fin de semana.

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