La fractura de los Bolsonaro: ¿un tsunami para las presidenciales de Brasil?

El detonante de la crisis de los Bolsonaro en Brasil fue un desacuerdo sobre las alianzas del Partido Liberal (PL) en el estado de Ceará.

El primogénito de Jair Bolsonaro, Flávio, apoyaba a Ciro Gomes, un cacique local que en el pasado criticó duramente al expresidente de extrema derecha. Michelle se opuso rotundamente a esta coalición, pero fue vapuleada por el senador.

“(Flávio) dijo que sería mejor que yo me mantuviera al margen de las decisiones del partido. Dijo que acababa de llegar y que no entendía nada de política. Ante tal humillación, le dije que estaba bien. Comprendí que no quería mi apoyo, o que este carecía de importancia. Así que me retiré. Me mantuve al margen, y así sigo”, denuncia Michelle en dos vídeos publicados en sus redes sociales, que han desatado una verdadera tormenta política.

Los videos fueron producidos con esmero y revelan que no hubo improvisación a la hora de lanzar esta bomba mediática. Incluso el momento de su publicación fue decidido con cuidado: ocurrió el 24 de junio, poco antes del partido entre Brasil y Escocia.

La primera reacción del senador fue sarcástica. “Es día de partido: nada ni nadie va a alterarme. Hablemos de algo bueno, hablemos de fútbol”, dijo Flávio en sus redes sociales. Después del partido, adoptó un tono más conciliador y se disculpó con Michelle.

También afirmó que no tuvo intención de ofenderla y aseguró estar “abierto de corazón”" a reunirse con ella. “En ningún momento ofendí, ni tuve la intención de ofender a Michelle. Si en algún momento lo hice, pido disculpas una vez más”, declaró el senador.

Al criticar públicamente a Flávio, Michelle, según analistas, está intentando demostrar su propia fuerza política, especialmente entre las mujeres y los evangélicos. A juicio de sus aliados, está intentando dinamitar la candidatura de su hijastro, que es tan solo un año mayor que ella.

“Este clima de polarización no es simplemente inusual. No tiene precedentes en la derecha. Actualmente existe un candidato de derecha fuerte, pero su campaña atraviesa una fragmentación masiva, lo que dificultaría que un posible sustituto de Flávio Bolsonaro logre unificar el movimiento”, asegura Marco Teixeira, politólogo y profesor en la Escuela de Administración de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo.

En los últimos días, la situación ha degenerado en un conflicto abierto con tintes de machismo y misoginia.

“Las mujeres votan muy mal”

Desde los Estados Unidos, el periodista e influenciador digital Paulo Figueiredo, estrecho aliado de Flávio y de Eduardo Bolsonaro, atacó a Michelle Bolsonaro, que desde 2023 lidera la sección femenina del Partido Liberal. “Las mujeres votan muy mal. Convénzanme de lo contrario”, dijo Figueiredo.

Además, la ex primera dama fue duramente atacada en sus redes sociales por internautas vinculados al exdiputado federal Eduardo Bolsonaro, otro hijo del exmandatario.

Hasta el pastor Silas Malafaia, que parecía haberse distanciado de Flávio Bolsonaro, volvió atrás y criticó la reprimenda pública de Michelle. Malafaia celebró la boda entre Michelle y el ahora expresidente Jair Bolsonaro en 2007 y en los últimos años ha financiado los principales actos callejeros del clan Bolsonaro.

“Michele tenía que alzar la voz. Creo que nos han silenciado durante demasiado tiempo. Y ojo, lo que digo puede sonar a argumento de izquierdas, pero no lo es: se trata del hecho de que nos han silenciado —y nos siguen silenciando—. La violencia contra las mujeres aumenta cada día y ella realmente tenía que hablar. Yo recurrí a las redes sociales para mostrarle mi apoyo. No le retiraré mi respaldo, tal como están haciendo muchas otras mujeres”, señala Dani Ezequiel, secretaria parlamentaria en Río de Janeiro y cercana al PL Mujeres.

“La familia Bolsonaro no quiere a Michelle en el seno de su familia, a excepción de su marido. Es porque no ven a Michelle como una verdadera bolsonarista”, agrega.

El 29 de junio, Michelle atacó de nuevo y publicó un video del exgobernador de Río de Janeiro Anthony Garotinho, en el que contaba de una supuesta fiesta organizada por el exbanquero Daniel Vorcaro, protagonista del escándalo del Banco Master.

Esto debes saber sobre el presunto complot golpista del que es acusado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: archivo.

Garotinho, que todavía no ha mostrado el vídeo por estar bajo secreto de sumario, asegura que “hombres que defienden a la familia” asistieron a la llamada “fiesta de los astronautas”, repleta de mujeres desnudas con cascos de astronauta. Al compartir este contenido, Michelle escribió en tono enigmático que “la verdad de Jesucristo prevalecerá”, aunque en ningún momento hizo referencia a la posible presencia de Flávio Bolsonaro en el evento.

¿Qué poder tiene Michelle Bolsonaro?

“No es una buena noticia para la candidatura de Flávio Bolsonaro. Demuestra que, ante la retirada de Jair Bolsonaro, existe una pugna por llenar el vacío que él dejó. Para cualquier candidatura, afrontar unas elecciones con una base dividida, un liderazgo cuestionado y una falta de apoyo del partido es una mala señal”, analiza el politólogo Fábio Kerche, profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

“Esto debilita la candidatura de Flávio Bolsonaro, sobre todo teniendo en cuenta que Michelle estaba realizando un esfuerzo —que, según la prensa brasileña, parecía bastante fructífero— para movilizar a las mujeres del sector conservador. Se trata precisamente de las mujeres con menos probabilidades de votar por Flávio. Si observamos las encuestas, Flávio Bolsonaro cuenta con mucho más apoyo entre los hombres que entre las mujeres”, añade Kerche.

Cabe recordar que, en las elecciones de 2022, el voto femenino fue decisivo para otorgar la apretada victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

En otro capítulo de esta telenovela política, Michelle anunció que renuncia a su candidatura al Senado y que deja formalmente la dirección del PL Mujer, que se presenta como el mayor movimiento partidista de mujeres en Brasil. El 30 de junio, Michelle declaró que pretende dedicarse al cuidado de su esposo y de su hija. Sin embargo, entre bastidores la decisión es percibida como la culminación de las tensas relaciones con los hijos del expresidente, que la ex primera dama ha dejado de seguir en las redes sociales.

De hecho, no está claro si Michelle va a dejar realmente la política, un escenario que el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, intenta evitar a toda costa, consciente del potencial político de la esposa del expresidente ultraconservador.

Costa Neto anticipó su regreso de Estados Unidos, donde asistía a los partidos del Mundial, en un intento de controlar la crisis. Incluso ha congelado el puesto de presidenta del PL Mujer, a la espera de que pase el vendaval. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de reconciliación, los aliados del PL reconocen que la fractura familiar debilita la unidad de la derecha.

Mientras, los medios brasileños han publicado todo tipo de teorías sobre la pelea entre Michelle y Flávio. Una de ellas es que la líder del PL Mujer estaría intentando evitar ser marginada por el clan Bolsonaro o ser tratada meramente como un activo electoral. La estrategia, según fuentes de la dirección del Partido Liberal citada por periodistas brasileños, consistiría en mantener su nombre en el foco de atención y demostrar que la condición de Flávio como favorito no cuenta con el consenso de todos.

“Lo que realmente está en juego aquí es la posición de Michelle dentro del partido. Michelle se siente marginada y está perdiendo la influencia necesaria para impulsar las candidaturas que respalda [al Senado, al Congreso y en los parlamentos locales]. Al darse cuenta de que perdía terreno, decidió intervenir y agitar las aguas para demostrar que es relevante y asegurarse de poder defender a sus candidatas. El momento elegido es significativo, ya que nos acercamos a la mitad del proceso. Las precandidaturas ya son públicas, pero aún hay margen para cambiar el rumbo. Si espera demasiado, podría ser tarde para realizar esa corrección”, afirma el politólogo Fábio Kerche.

No es el único analista político que sugiere que la precandidatura de Flávio Bolsonaro a la Presidencia puede peligrar si salen a la luz más escándalos relacionados con el Banco Master. Por lo pronto, el conflicto se ha convertido en un presente para Lula, que en la última encuesta de AtlasIntel/Bloomberg supera a Flávio en 10 puntos en la primera vuelta.

Mientras, Damares Alves, la senadora y exministra de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, cerró filas con Michelle. Elegida en 2022 con el respaldo de la entonces primera dama, Alves amenaza ahora con retirar su colaboración de la plataforma gubernamental para la campaña de Flávio Bolsonaro. Alves, que también es pastora evangélica, tampoco asistió a la reunión que el senador mantuvo con las líderes femeninas del partido, el pasado 1 de julio, en un intento de mostrar su alineación con Michelle, que es su amiga personal.

Además, la senadora se ha mostrado indignada por la ofensiva en las redes sociales lanzada contra ella y Michelle por aliados del aspirante presidencial, repletas de insultos de índole sexual y obscenidades. Personas de su entorno afirman que ha quedado profundamente afectada por los ataques, en especial por los insultos misóginos. Alves también ha destacado que Michelle aún no ha decidido si se postulará al Senado, lo que deja abiertos varios escenarios políticos.

Presionado por la opinión pública, Flávio Bolsonaro ha tenido que condenar las palabras de Figuereido. Su posición es ambigua en este momento, porque al mismo tiempo ha desautorizado de nuevo a su madrastra, al afirmar que Michelle está desinformada y que los únicos encuentros que mantuvo con Vorcaro fueron para la financiación de la película sobre su padre.

La supuesta salida de Michelle del PL es vista por la prensa brasileña como una jugada para disputar la Presidencia. Algunos dirigentes de derecha y figuras de partidos de centro creen que los movimientos recientes van más allá de una simple reorganización partidista y representan más bien un intento de Michelle por marcar su propio terreno. Según estas fuentes, es posible que la ex primera dama podría haber recibido información capaz de afectar la campaña de su hijastro, lo que habría motivado un cambio de estrategia.

A pesar de tener un fuerte apelo entre las mujeres y los evangélicos, Michelle Bolsonaro es denostada por una parte significativa de la derecha. Una reciente encuesta de AtlasIntel/Bloomberg revela que el 54,6 % de los votantes de Jair Bolsonaro que vieron el video de Michelle no creen la acusación de la ex primera dama de que el senador Flávio Bolsonaro fue “grosero” e “irrespetuoso” y la habría “humillado”. Además, el 43,2% de ellos da la razón a Flávio, frente al 17,3% que defiende a Michelle.

El año pasado, Jair Bolsonaro llegó a plantearse la posibilidad de dejar su legado político al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, con Michelle como número dos. Finalmente, optó por su primogénito.

“Ella pierde frente al bolsonarismo duro —es decir, el ala más radical del movimiento—; pierde la batalla interna y, al mismo tiempo, debilita la candidatura de Flávio. Nadie gana en este escenario de confrontación”, afirma el politólogo Marco Teixeira.