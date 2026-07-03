Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

Entre la lista de cambios que llegan con el envejecimiento, hay uno que suele ser común y que preocupa a muchos pacientes: la cintura se ensancha, incluso cuando no hay un aumento de peso importante .

Se trata de un aumento de grasa abdominal que, más allá de lo estético, se acumula alrededor de los órganos del abdomen, como el hígado y el intestino, y actúa como un silencioso inflamatorio. Está relacionada con una vejez acelerada, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, entre otros problemas de salud.

Hasta ahora, la ciencia no sabía por qué los cambios del cuerpo con la edad provocaban una acumulación de grasa. No obstante, un reciente estudio encontró una pista clave: un factor biológico que podría estar influyendo en el aumento de peso en la mediana edad.

Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

Por qué se ensancha la cintura con el envejecimiento

Publicado en la revista Science, el estudio de City of Hope, una de las organizaciones de investigación sobre el cáncer más grandes de Estados Unidos, encontró que el envejecimiento puede desencadenar la aparición de unas nuevas células madre especializadas que potencian la creación de grasa abdominal.

Hasta ahora se pensaba que con la edad la grasa abdominal aumentaba porque las células grasas que ya tenemos se hacían más grandes. Sin embargo, este estudio encontró que, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo también empieza a fabricar por sí mismo más células de grasa nuevas.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron unas células madre que viven dentro del tejido graso y que tienen la capacidad de transformarse en nuevas células de grasa, cuando el organismo lo necesita.

Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

Tomaron estas células de ratones jóvenes y ratones mayores, y las trasplantaron a otros ratones para ver qué pasaba: el resultado mostró que las células que provenían de los ratones más viejos, fabricaban muchas más células de grasa.

En cambio, las células de grasa de los ratones más jóvenes produjeron muy poca grasa nueva, incluso cuando las trasplantaron nuevamente hacia un ratón viejo.

Esto sugiere que el “problema” no está en el cuerpo donde viven esas células, sino en las propias células madre, que cambian con la edad.

Al envejecer, estas células adquieren una capacidad mucho mayor para producir grasa.

¿Qué hace que las células de grasa se activen?

El estudio detectó una especie de “interruptor biológico” llamado LIFR . Este sería el que envía la señal a las nuevas células madre para que se multipliquen y se conviertan en células de grasa.

Además, la señal sería mucho más fuerte cuando se trata de un cuerpo más envejecido.

Y aunque el experimento principal se hizo con ratones, los científicos analizaron tejido graso humano y encontraron células muy parecidas. Además, estas eran más abundantes en personas de mediana edad y también tenían una gran capacidad para producir nuevas células de grasa.

Eso sugiere que un mecanismo similar podría estar ocurriendo en los humanos, aunque todavía se necesita más investigación para confirmarlo.

Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio Tendencias / La Tercera

Sin embargo, si en el futuro se logra bloquear este mecanismo o impedir que estas células fabriquen tanta grasa, podrían desarrollarse tratamientos para reducir la acumulación de grasa abdominal asociada al envejecimiento .

Eso sí, es importante aclarar que este estudio no demuestra que ya exista una terapia, sino que identifica un posible nuevo objetivo para futuras investigaciones.