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    Suiza también se inscribe en octavos de final del Mundial: vence a Argelia y aguarda por Colombia o Ghana

    Con el suizo-chileno Ricardo Rodríguez todo el partido, el combinado helvético superó por 2-0 a los africanos, en Vancouver. Anotaron Breel Embolo y Dan Ndoye.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Con Ricardo Rodríguez, Suiza venció a Argelia y clasificó para los octavos de final / Xinhua Meng Yongmin

    El Mundial 2026 tiene un nuevo clasificado para los octavos de final. Se trata de Suiza. Sin lo mediático de otros seleccionados, o alguna figura que acapare las portadas, el cuadro helvético, silenciosamente, ya está en la ronda de los 16 mejores. En Vancouver, derrotó por 2-0 a Argelia. El suizo-chileno Ricardo Rodríguez fue titular y completó los 90′.

    Precisamente, el lateral izquierdo de raíces criollas es el futbolista con más partidos en Copas del Mundo para Suiza. El de esta noche fue el 16º, igualado con el capitán del equipo, Granit Xhaka. El elenco europeo tomó el camino que, hipotéticamente, tenía trazado Canadá, al clasificar primero en el grupo. Por aquello que jugó en el país de la Hoja de Maple ante uno de los terceros.

    El duelo era especial para el entrenador de los argelinos, Vladimir Petkovic. Esto es porque el DT de origen bosnio fue seleccionador de Suiza, e incluso adoptó la nacionalidad. Quien tomó su lugar fue, precisamente, el actual técnico suizo Murat Yakin.

    Los africanos sorprendieron en el inicio del partido, tomando el control de la pelota. No comenzó con un 9 referencial. El más adelantado era el talentoso Ibrahim Maza, mediocampista ofensivo del Bayer Leverkusen (categoría 2005). Pero el pecado de Argelia estaba en el área. Cuando logró inclinar la cancha, no dio con el arco rival. Suiza fue más efectivo.

    En los 10′, Breel Embolo abrió la cuenta para el elenco de camiseta roja. El ariete necesitó poner el pie para que el balón impactara y se desviara en dirección al arco, luego de una gran acción personal del interesante Johan Manzambi. Primer ataque profundo de Suiza y gol.

    El joven atacante del Friburgo de Alemania, último subcampeón de la Europa League, es uno de los valores más destacados de los helvéticos en la Copa del Mundo. Su potencia y velocidad causaban estragos cuando arrancaba con espacio, cargado hacia la izquierda y asociándose con Rubén Vargas. Después del gol, Suiza mejoró en el partido.

    Apenas comenzado el segundo lapso, el conjunto suizo golpeó de nuevo. En los 46′, Dan Ndoye colocó el 2-0 en el marcador. Desborda Denis Zakaria, devenido en lateral, y un mal rechazo de la zaga africana permite que el extremo del Nottingham Forest saque un disparo y derrote al portero Luca Zidane. Eficacia plena para los europeos.

    La derrota no significó que Argelia sacara alguna cuota de rebeldía para tratar de remontar. Según el desarrollo del encuentro, siempre estuvo más cerca Suiza de aumentar que un descuento. Riyad Mahrez, el buque insignia del seleccionado, fue reemplazado a 20′ del final.

    El seleccionado helvético, cada vez más acostumbrado a disputar este tipo de instancias (ya sea Mundiales o Eurocopas), está en los octavos de final y espera rival, que será el vencedor del duelo entre Colombia y Ghana, a disputarse el viernes por la noche. Esa llave por la ronda de 16 mejores será el próximo martes 7, en Vancouver.

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