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    Jugó un Mundial en Chile y buscará detener a Argentina: Luca Zidane, el hijo de Zizou que optó por Argelia en vez de Francia

    El portero, uno de los cuatro hijos del notable Zinedine Zidane, representa al seleccionado africano en la cita de Norteamérica, optando por la nación de sus abuelos paternos. En 2015, estuvo en el país disputando, por los galos, la Copa del Mundo Sub 17.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, defenderá a Argelia en el Mundial 2026.

    El primer obstáculo de Argentina, defensor del título de la Copa del Mundo, es Argelia. Uno de los protagonistas del partido que se desarrollará en la noche del martes, en Kansas City, está en el arco de los africanos: Luca Zidane. El apellido, inmediatamente, evoca a una de las leyendas del fútbol. En efecto, el portero de 28 años es uno de los cuatro hijos de Zinedine Zidane. Pero a diferencia de Zizou, quien hizo historia como seleccionado francés, optó por ser internacional argelino en el Mundial 2026.

    Luca nació en Marsella (13 de mayo de 1998), como su padre. De hecho, representó a Francia en categorías juveniles con éxito, toda vez que fue campeón del Campeonato Europeo Sub 17 de Bulgaria, en 2015. No obstante, decidió hacer un viraje en su camino como futbolista. La principal razón para decidir defender a “Los guerreros del desierto” dice relación con sus raíces familiares. Considerando que cuenta con triple nacionalidad (francesa por nacimiento, española por su madre y argelina por descendencia), el portero optó por honrar su raigambre paterna.

    Sus abuelos, los padres de Zinedine, emigraron desde Argelia hacia Francia. A raíz de estos orígenes, Luca pudo solicitar el cambio de federación y ser elegible para el combinado africano. Finalmente, obtuvo la habilitación oficial de la FIFA en septiembre de 2025. En octubre del año pasado debutó en un partido por las Clasificatorias ante Uganda, donde encajó un gol.

    Puede considerarse que el arquero que milita en el Granada de España trata de desmarcarse de la pesada sombra que significa portar el apellido Zidane en el mundo del fútbol y hacer un camino propio, aunque resulte inevitable asociar su imagen con la de Zizou, quien brillara siendo un virtuoso mediocampista ofensivo y, posteriormente, como un laureado entrenador.

    De acuerdo con los registros de la federación argelina, la decisión de adoptar la nacionalidad y jugar por la selección, además del vínculo familiar, nace en la búsqueda de la continuidad internacional, algo que el arco de Francia no le podía asegurar. Hoy, el número 1 de Les Bleus es Mike Maignan, del Milan, quien tomó el testimonio de Hugo Lloris, tras su renuncia a la selección.

    Luca Zidane se formó en el Real Madrid Castilla y tuvo presencia en el plantel de honor de la Casa Blanca. Luego de una cesión en Racing de Santander, en 2020 rescinde con el Madrid y firma por dos temporadas con Rayo Vallecano. En 2022 fichó por el Éibar, hasta junio de 2024. En ese año se marchó al Granada, su actual hogar futbolístico. Hasta la fecha acumula siete presencias en la selección de Argelia, donde ha debido usar una máscara a causa de una fractura facial.

    Luca Zidane, jugando por Francia en el Mundial Sub 17 de 2015, en Chile. Foto: Photosport

    El Mundial que Zidane jugó en Chile

    Luca Zidane ya tiene una Copa del Mundo en el cuerpo. En ese caso, defendió a Francia. El golero fue parte del equipo galo en el Mundial Sub 17 de 2015, que se disputó en Chile. En aquella ocasión, la delegación se concentró en Puerto Montt, donde se desarrolló su grupo. Como era de esperarse, su presencia generó cierto revuelo al portar un apellido icónico en el fútbol mundial.

    En aquel certamen, Francia terminó primero de su zona, donde recibió cuatro goles y anotó 14. Eso sí, la sorpresa fue su eliminación en octavos de final a manos de Costa Rica, en tanda de penales.

    De esa generación que comandaba el DT Jean-Claude Giuntini, hay uno en el actual plantel galo que está en el Mundial de Norteamérica: el zaguero Dayot Upamecano, actualmente en el Bayern Múnich y uno de los titulares para Didier Deschamps, jugó el Mundial con 16 años.

    “A mí no me debe molestar el interés que hay por él; sin duda el equipo de Francia tiene muchos jugadores de altísimo nivel, pero la prensa puede centrar su interés en quién quiera; es el derecho a la libertad de expresión y no puedo decir nada más”, declaró Giuntini a La Tercera, en aquel entonces. Once años más tarde, Luca Zidane sigue despertando el interés, pero ahora con un alcance mayor: en la Copa del Mundo de los combinados absolutos. Ahora, eso sí, con otra bandera.

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