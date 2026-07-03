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    Sin humo blanco por contribuciones: Hacienda cierra la puerta a alcaldes por focalización, propone nuevo fondo y traslada debate al Senado

    El gobierno rechazó fijar topes a la exención del impuesto territorial, pero se comprometió a ayudar a los municipios a cobrar derechos de aseo y de patentes comerciales y ofreció ocupar parte de lo recaudado por la invariabilidad tributaria para compensar. Medidas que buscan mitigar los efectos que tendría la megarreforma en las arcas municipales.

    Por 
    Luciano Jiménez
    La reunión de los alcaldes con el gobierno.

    Este jueves, a las 16 horas, se realizó la esperada reunión entre el Ministerio de Hacienda, liderado por Jorge Quiroz, y los alcaldes para seguir las negociaciones por la idea del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, medida incluida en la megarreforma a la construcción, que inicia su discusión en particular en su segundo trámite en el Senado.

    Si bien la cita iba a ser en un comienzo en Teatinos 120 -sede de Hacienda- luego fue trasladada a La Moneda. Allí, los alcaldes buscaban un mecanismo de compensación para los cerca de US$ 70 millones que dejarán de recibir producto de la exención del impuesto territorial.

    A palacio llegaron los alcaldes de las comunas más afectadas, entre ellos Catalina San Martín (Las Condes), Camila Merino (Vitacura), Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Jaime Bellolio (Providencia) y José Manuel Palacios (La Reina). También asistieron los gremios de alcaldes reunidos en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).

    Previamente, los jefes comunales se habían reunido con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), en la sede del Congreso Nacional en Santiago, en un encuentro previo a la cita con Hacienda, en el que además participaron alcaldes de oposición de renombre, como Tomás Vodanovic (Maipú) y Karina Delfino (Quinta Normal).

    Y es que la cita de este jueves era clave, pues tanto la ACHM como la AMUCH ya habían entregado sus propuestas al ministro Quiroz, y ahora era momento de que el gobierno el que mostrara sus cartas. Sin embargo, no hubo acuerdo, e incluso el gobierno trasladó el debate al Congreso Nacional para que los alcaldes comiencen a dialogar más con los senadores que con el Ejecutivo. “Nos falta todavía para que haya humo blanco”, dijo el líder de la ACHM, Gustavo Alessandri.

    En lo concreto, la Moneda le cerró la puerta a la propuesta de focalización que habían sugerido los alcaldes: De que la exención de contribuciones no aplicara para adultos mayores con ingresos superiores a $ 3 millones mensuales, o de que los inmuebles con un avalúo fiscal mayor a $ 250 millones se les cobrara el impuesto territorial cuando la propiedad se venda o se herede.

    Según testigos, Quiroz les dijo que por un tema de “principios” no se podía aplicar una focalización y que la exención beneficiará a todos los mayores de 65 años. Cualquier propuesta que tuvieran los alcaldes, les dijo, debían plantearla con los senadores de la Comisión de Hacienda. Tampoco abrió la puerta a una gradualidad en la exención de contribuciones ni a que esta comenzara a aplicarse de manera gradual año a año.

    “Respecto de la focalización, el ministro cerró las puertas”, dijo la alcaldesa Delfino.

    Hacienda dio tres alternativas para compensar los US$ 70 millones, pero según dijeron los alcaldes Bellolio y Vodanovic, no quedó claro cuánto dinero de ese total será compensado con esas alternativas.

    La primera medida es ayudar a los alcaldes a cobrar la patente comercial, ya que hay empresas que no las pagan. Para ello se introduciría vía ley la obligación de que cuando las empresas realicen la operación renta deben haber pagado todas las patentes comerciales que deban. La segunda medida -relacionada a esta- es exigir a los ciudadanos a pagar los derechos de aseo para obtener otros trámites como el permiso de circulación.

    “Es una buena noticia, porque los municipios tenemos pocas herramientas de fiscalización”, dijo Bellolio sobre la medida.

    La tercera medida tiene que ver con cobrar una “prima” sobre lo recaudado por la invariabilidad tributaria incluida en la megarreforma. Esto se refiere a garantizar el mismo régimen tributario año a año para los proyectos de inversión, lo que está incluido en el grueso del proyecto de ley. De lo recaudado por la invariabilidad habrá una prima de un 1% que se les cobrará a las empresas para acceder al régimen, y de ese 1% recaudado, el 30% se destinará a compensar a los municipios. Para ello se diseñará una fórmula que incluya, por ejemplo, a las comunas con más población flotante o aquellas de zonas turísticas. Esto ingresaría mediante una indicación en el mismo proyecto de ley.

    Otro anuncio fue que los US$ 130 millones que se compensarán del Fondo Común Municipal quedarían fijos vía la misma ley en UF. Ahí el debate era si fijarlo vía UF o UTM.

    Las otras las propuestas planteadas por los alcaldes tampoco fueron acogidas por La Moneda. Por ejemplo, se propuso que las comunas que más recursos aportan al Fondo Común Municipal redujeran gradualmente ese monto.

    Asistentes al encuentro dicen que no quedaron conformes con la cita, pero que al menos el gobierno mostró disposición a dialogar. De todas maneras la reunión -que duró dos horas y media- no fue tensa, según algunos de los asistentes. Ahí también participó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y el subsecretario Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, además del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

    A la salida del encuentro el alcalde Vodanovic puso presión sobre los senadores de la Comisión de Hacienda del oficialismo: Javier Macaya (UDI) y María José Gatica (RN), pidiendo que les ayuden a llegar a un acuerdo. Incluso Vodanovic le comentó a Delfino cuando se iban de La Moneda que se pondrían en contacto con ellos.

    De esta manera la discusión se trasladó al Congreso, donde este lunes comenzará el periodo del ingreso de indicaciones. “Vamos a seguir insistiendo con los senadores de Hacienda”, dijo Gustavo Alessandri.

    Mientras que, el alcalde Felipe Alessandri sostuvo que “fue una buena reunión en el sentido de que el ministro demostró apertura”.

    Más sobre:Ministerio de HaciendaAlcaldesContribucionesImpuesto Territorial

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