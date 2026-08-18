¿El último Superclásico de Lucas Assadi? La U le pone precio a su salida y reconoce que “el jugador tiene la última palabra”

Todo indicaba que Lucas Assadi se iba de la U en el mercado veraniego. Una buena campaña y ofertas por su pase, parecían ponerle fin a la estadía del oriundo de Puente Alto en el Centro Deportivo Azul. Pero finalmente, el futbolista no fue transferido y tras una extensa negociación, en mayo de este año, renovó su contrato con Azul Azul y lo extendió hasta diciembre de 2028.

Y tras un semestre donde no lució como en temporadas anteriores, parecía que la puerta de salida estaba cerrada hasta que la presidenta der la concesionaria estudiantil, Cecilia Pérez, la abrió de par en par. “Con respecto a Lucas Assadi, también hay interés de hartos equipos. Sabemos el talento que tiene y la importancia para nuestro equipo”, aseguró la otrora ministra del Presidente Sebastián Piñera.

Luego reveló que el nuevo vínculo del futbolista incluye una cláusula de salida y cómo se cumplirá en caso del interés de una escuadra extranjera por sus servicios. “Si se llega a concretar algo el contrato es claro: hay una cláusula que tienen que cumplir si es que quieren hacer una oferta. Es importante escuchar la opinión de Lucas. Si él considera que ese es un paso importante en su crecimiento deportivo, aún cuando nos pueda doler, vamos a priorizar el contrato”, enfatizó.

Assadi jugando por la U. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Pero en el inicio de la semana del Superclásico, el gerente deportivo de la sociedad anónima -Manuel Mayo- fue más claro con respecto al acuerdo y aseveró que la última palabra la tiene Assadi. “Teniendo la ventana de pases cerrada en Chile, lo deportivo es primordial. Lucas está muy bien, la idea es no despotenciar el plantel y privilegiar el seguir como estamos”, partió diciendo el directivo.

Pero Mayo se mostró resignado a una posible partida, ya que reconoció que la última palabra la tiene el formado en La Cisterna. “Ahora, es cierto que al momento de la renovación de contrato se incorporó una cláusula donde si llega un club de los que están interesados, están dispuestos a pagar y si el jugador quiere ir, no tenemos nada que hacer”, sentenció.

Según cuentan en el CDA, el monto para quedarse con la carta de Lucas asciende a 2,8 millones de dólares por el 80% de su pase o 3,5 millones de la moneda estadounidense por el 100%. Cifra abordable para clubes brasileños y europeos, quienes cierran sus libros en septiembre (el 11 y el 1 respectivamente). “No tenemos capacidad de reemplazarlo, lo deportivo es primordial, pero hay un tema contractual con el cual como club no tenemos que hacer. El jugador tiene la última palabra”, concluyó el gerente deportivo.

De concretarse la venta, Universidad de Chile perderá una pieza determinante en su búsqueda por alcanzar al líder de la Liga de Primera, Colo Colo, del cual lo separan 10 puntos y cuya distancia se puede acortar aún más si vencen a los albos este domingo en el Estadio Nacional (15 horas).