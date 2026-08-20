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    Cepal reduce a 1,6% proyección de crecimiento para Chile este año

    En su informe anterior de abril el organismo había estimado una expansión de 2% para el PIB del país en 2026.

    Por 
    Patricia San Juan
    Cepal reduce a 1,6% proyección de crecimiento para Chile este año. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer este jueves sus nuevas proyecciones. En ese contexto el organismo internacional redujo su estimación para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile este año a 1,6% desde el 2% pronosticado en su reporte anterior de abril. En tanto, para 2027 la Cepal prevé una expansión de 2,2%.

    De cumplirse las previsiones de la Cepal, Chile sería el tercer país con peor desempeño económico este año en América del Sur después de Bolivia que crecería 0,5% y Uruguay con una expansión de 1,5%.

    El informe indica que “en América del Sur, el crecimiento disminuiría del 2,9% en 2025 al 2,4% en 2026, lo que refleja una desaceleración prácticamente generalizada. El menor dinamismo de la demanda externa, el impacto en la inflación del aumento de los precios de la energía y la existencia de espacios fiscales y monetarios más limitados explican buena parte de este comportamiento”.

    No obstante, añade “la gradual normalización de los mercados internacionales de hidrocarburos y unas condiciones financieras algo más favorables permitirían una recuperación moderada hasta llegar al 2,6% en 2027.”

    Tasa insuficiente

    En cuanto a las perspectivas generales para la región el informe mantuvo su estimación de un crecimiento de 2,2% en 2026, después de expandirse un 2,4% en 2025, mientras que para 2027 se prevé una recuperación parcial de hasta el 2,5%.

    “De confirmarse estas proyecciones, América Latina y el Caribe completaría cinco años con un crecimiento promedio cercano al 2,3%, una tasa insuficiente para elevar de manera sostenida el ingreso por habitante, cerrar las brechas de desarrollo y ampliar significativamente los espacios de política”, señala el documento.

    Además, sostiene que el deterioro del contexto internacional, marcado por un menor crecimiento mundial, mayores tensiones geopolíticas, volatilidad financiera y presiones en los mercados de energía, explica parte de la desaceleración prevista para 2026.

    Sin embargo, advierte que la principal limitación al crecimiento regional es de carácter estructural: bajos niveles de inversión, escaso crecimiento de la productividad, menor dinamismo en la generación de empleo formal y una elevada y persistente informalidad laboral.

    “La región ha logrado preservar importantes avances en materia de estabilidad macroeconómica, pero esa estabilidad debe convertirse en una plataforma para crecer más y mejor. Para superar la trampa de baja capacidad para crecer necesitamos elevar la inversión y la productividad y, al mismo tiempo, avanzar hacia una formalización productiva que fortalezca las capacidades de las personas y de las empresas, amplíe la protección social y genere más empleos formales de calidad”, afirmó el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

    Para 2026 el organismo también prevé una desaceleración de la economía global con un crecimiento de 2,9%, la tasa más baja desde 2022. Al respecto la Cepal sostuvo que las rivalidades geopolíticas y la disrupción del suministro energético han elevado los precios del petróleo, los fertilizantes y el transporte, mientras que la persistencia de tasas de interés internacionales relativamente altas y la apreciación del dólar podrían endurecer las condiciones de financiamiento para las economías emergentes.

    Más sobre:CepalEconomíaChilePIB

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