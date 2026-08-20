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    Tras sismo 7,2 Richter en Perú: por el momento no hay víctimas fatales y suspenden clases escolares en la región de Ica

    El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional confirmó la intensidad de los temblores, percibidos “entre moderados y fuertes en varios departamentos” del sur del país y que por el momento no ha dejado víctimas mortales ni heridos.

    Por 
    Europa Press
     
    Arturo León

    El Instituto Geofísico de Perú (IGP) informó este jueves que se registró un terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter con su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la región de Ayacucho, en el sur del país latinoamericano. El organismo precisó en un mensaje difundido en redes sociales que el sismo tuvo lugar a las 13.00 (hora local), con una profundidad de 108 kilómetros y una intensidad de nivel 3-4 en Coracora, una localidad de la provincia de Parinacochas, que queda a más de 600 kilómetros de la capital peruana, Lima.

    Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional confirmó la intensidad de los temblores, percibidos “entre moderados y fuertes en varios departamentos” del sur del país, un sismo que por el momento no ha dejado víctimas mortales ni heridos.

    La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina descartó que el movimiento telúrico vaya a provocar un tsunami, según recoge el diario La República.

    El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) rebajó la magnitud del terremoto a 6,7, situando su epicentro a 38 kilómetros al noroeste del distrito de Upahuacho, en la citada provincia.

    El jefe del IGP, Hernando Tavera, señaló que “por ahora no ha ocurrido nada crítico”, aunque precisó que el organismo continúa con la evaluación de la situación.

    La Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica) dispuso este jueves la suspensión de clases del turno tarde en todas las instituciones educativas de la región tras el sismo y cuya energía se percibió en amplias zonas del país, incluida Ica. La medida, de carácter preventivo, busca proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad escolar ante los riesgos derivados del movimiento telúrico.

    La decisión de la DRE Ica se enmarca en los protocolos de respuesta ante emergencias sísmicas. Según el comunicado oficial, la suspensión del turno tarde aplica para todas las instituciones educativas de la región, sin distinción de nivel o modalidad. La autoridad educativa subrayó que la medida tiene como propósito facilitar la evaluación de las condiciones de seguridad de la infraestructura escolar antes de que los alumnos ingresen a las aulas.

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    Más sobre:PerúSismosUSGSInstituto Geofísico de Perú

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