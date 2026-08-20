Terremoto de 7.2 grados sacude a Perú: Senapred descarta riesgo de tsunami en costas chilenas

Un fuerte terremoto se dejó sentir en Perú cerca de las 13.00 horas de este jueves.

De acuerdo a lo informado por los organismo oficiales, el sismo alcanzó una magnitud de 7.2 grados y su epicentro fue en la ciudad de Ayacucho, a 35 km al norte de Coracora.

En Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) informó que el sismo no reúne “las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas”.

Desde Perú informaron que los equipos de emergencia se encuentran monitoreando posibles afectaciones.

#SHOA indica que las características del #Sismo magnitud 6.9 localizado a 167 KM al NE de Chala, Perú NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más información en https://t.co/Opwl4MVE5k pic.twitter.com/78qTUJ1f9y — SENAPRED (@Senapred) August 20, 2026

De acuerdo con el Instituto Geofísico de Perú (IGP), el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, indicó a Canal N que, debido a los 108 kilómetros de profundidad del sismo, la percepción de este “ha sido bastante grande”.

Tavera detalló que el evento telúrico fue sentido en la parte norte de Arequipa, en Ica y en Abancay, así como en Lima.

“Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico, esperemos que sea así”, indicó el titular del IGP.