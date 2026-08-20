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    Niños haitianos: Thayer renuncia al Frente Amplio y acusa que el partido lo dejó solo en la crisis

    El exdirector de Migraciones renunció hace unos días a la colectividad y envió un duro mensaje a la militancia, donde recriminó que no tuvo apoyos de los liderazgos y que fueron dirigentes de otros partidos los que salieron a defenderlo. Sobre eso, dijo que cuando no son figuras de su propio partido los que lo defienden, "la verdad es que no decepciona, da escalofríos".

    David TralmaPor 
    David Tralma
    22-01-2025 Luis Eduardo Thayer - Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones - La Tercera - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    El exdirector de Migraciones del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Luis Eduardo Thayer, renunció a su militancia en el Frente Amplio el pasado viernes y envió un duro mensaje a la dirigencia y militancia, a través de un grupo de WhatsApp en el que comparte con personeros de la colectividad.

    En el texto acusó principalmente que la dirigencia frenteamplista lo dejó solo en medio del peor momento político por el que ha pasado, luego de que hace unas semanas quedó en el ojo del huracán por la pérdida del rastro de un grupo de niños haitianos que ingresaron al país cuando él era encargado de Migraciones.

    A Thayer lo enjuiciaron públicamente tanto desde el gobierno del Presidente José Antonio Kast como desde el oficialismo. Como se quedó transparentado por esas fechas, él fue personalmente quien llevó adelante su defensa ante los medios, lo que hizo en soledad. Los principales personeros del sector que salieron en su defensa, de hecho, fueron desde otros partidos de la oposición, lo que destacó en el mensaje revisado por este medio, que se expondrá a continuación.

    “En el último tiempo han pasado muchas cosas y otras no han pasado. Decidí replegarme de la militancia indefinidamente, y me estoy saliendo de los espacios en que participo a título partidario. Mi decisión tiene que ver con una evaluación muy personal, profunda y extensa hacia atrás, en relación a las expectativas reciprocas entre un militante y su partido. Estoy enfrentando un proceso que es probablemente el más duro que me ha tocado enfrentar y he estado públicamente solo, pagando el costo de una política derivada del ejercicio de un cargo de gobierno”, expresó, remarcando su soledad en tiempos de crisis y sin respaldo de su partido.

    En esa línea, insistió: “Creo que es un piso, que en momentos críticos el partido esté y se vea estando. Se valora, pero no basta el apoyo en la intimidad, es necesaria la contención pública ante las arremetidas en contra de uno de los tuyos. He recibido apoyos internos muy valiosos, llamados, palmadas en la espalda, respaldos de segunda fila, respuestas formales, todos solidarios y en general sinceros, y se agradecen muchísimo porque alientan y animan. También ha habido silencios notorios. Pero una defensa o un apoyo del partido que arriesgue algo, la verdad es que no he tenido, y no es que no lo haya pedido”.

    “Cuando uno aparece solo en el escenario es notorio, y es la forma para desatar el ensañamiento de aquellos de nuestros opositores que buscan destruirnos. Cuando un grupo oficialista te denuncia al Ministerio Público y te basurea como delincuente, y es gente del PS la que te llama para ofrecer ayuda en serio, o son compañeros del PC o incluso dirigentes de la DC quienes se ofrecen para salir al frente, o es la exministra del PPD (Carolina Tohá) quien efectivamente sale a defenderte, y no los dirigentes de tu partido la verdad es que no decepciona, da escalofríos. Hubiera esperado al menos una arremetida interna contra quienes rompiendo todo código realizaron tan miserable acción en mi contra”, remarcó.

    “A veces creo que a este partido le falta vieja política, la que con todos sus ripios se para desde la fraternidad y el atrincheramiento con los suyos. Esta falta me inmoviliza para poder proyectarte dentro del partido. (...) Perder, al igual que ganar, es inherente a militar, pero no se puede perder solo. Las derrotas en la militancia son colectivas como en las familias y los golpes se reciben juntos. Entiendo, pero no acepto que predomine el cálculo, por ejemplo, al no confrontar con la Contraloría porque esa semana particular hacerlo implicaba ponerse junto a la derecha. (...) No puedo aceptar que el pragmatismo supere la frontera de la lealtad”, añadió.

    “Mi renuncia a la militancia fue ingresada al Servel el viernes 14 antes que se iniciara la elección, y no tiene que ver en lo absoluto con la directiva saliente y mucho menos con la entrante, sino con lo que entiendo está en las vísceras de esta organización”, finalizó Thayer su mensaje, con lo que dio por cerrado su paso por el Frente Amplio, donde estuvo ligado al bloque “Desbordar lo posible”, del expresidente Boric, Constanza Martínez y Gonzalo Winter.

    Más sobre:Luis ThayerThayerMigracionesBoricFrente Amplio

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