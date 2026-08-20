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    Aguas Andinas aumenta sus ganancias 2,3% durante el primer semestre impulsadas por alza de tarifas

    El ebitda consolidado se situó en $200.885 millones, lo que representa un crecimiento de 7,5% respecto del mismo período del año anterior.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Aguas-Andinas.jpg

    Durante el primer semestre del año Aguas Andinas reportó ganancias por $77.526 millones, un aumento de $1.758 millones (2,3%) respecto al mismo periodo de 2025.

    Sin embargo, a nivel trimestre, sólo alcanzaron los $15.369 millones frente a los $24.846 generados el mismo trimestre del año pasado, una caída del 38%.

    Los ingresos en tanto aumentaron un 6,6%, alcanzando los $386.382 millones acumulados durante 2026 y $175.874 millones sólo durante el segundo trimestre.

    “Al cierre del primer semestre 2026 se presentaron mayores ingresos asociado a consumos y efecto tarifa por $19.391 millones, debido principalmente a mayor tarifa media producto de indexaciones por polinomio durante el año 2025 y 2026 y alzas aplicadas como resultado del VIII Proceso Tarifario para Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue. En cuanto al consumo, este fue levemente superior en comparación con el primer semestre del año 2025″, explicó la compañía en el análisis razonado.

    Los resultados estuvieron en gran parte determinados por un incremento en los costos de $9.968 millones respecto a 2025 (5,7%). Esto se explica principalmente por la inflación, pero también por mayores costos en mano de obra, insumos para la operación, contratos de servicios en UF y reajustes de remuneraciones.

    Este efecto se vio parcialmente compensado por menores costos por tipo de cambio del dólar en $1.461 millones, que incluye el efecto precio forward asociado a energía eléctrica.

    El ebitda consolidado se situó en $200.885 millones, lo que representa un crecimiento de 7,5% respecto del mismo período del año anterior.

    Corte de agua Aguas Andinas.

    Desglose por segmentos

    En el detalle, los ingresos de Agua Potable en la primera mitad del año alcanzaron $165.972 millones, un incremento del 8,9% respecto al año anterior. Los servicios de Aguas Servidas generaron $168.830 millones en el mismo periodo, lo que significó un aumento de 3,6%.

    La categoría de otros ingresos sanitarios presentó una disminución de $43 millones por conceptos no asociados a volumen de venta.

    Respecto a los Ingresos no sanitarios, la categoría Servicios reflejó un aumento de $2.264 millones, lo que se explica principalmente por mayores ingresos por servicios domiciliarios, modificaciones de infraestructuras sanitarias y convenios con urbanizadores.

    En tanto, las Filiales No Sanitarias totalizaron $2.311 millones, lo que se atribuye a una mayor actividad en Ecoriles y también en Hidrogística en venta de materiales.

    aguas andinas

    Inversiones

    Adicionalmente, Aguas Andinas informó inversiones por $91.614 millones durante el primer semestre del año en la Región Metropolitana. Un 27% más que en el mismo período de 2025.

    “El foco de las obras se centró en seguridad hídrica, resiliencia operacional y sostenibilidad, entre las que destaca el desarrollo de su plan Biociudad, el cual contempla un portafolio de proyectos estratégicos que garantizan los estándares de seguridad de abastecimiento comprometidos para el Gran Santiago, especialmente frente a los desafíos que impone la vulnerabilidad climática”, explicaron.

    Más sobre:Aguas Andinasresultadosempresas

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