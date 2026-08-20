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    Su primer tanto con Olimpia: Esteban Matus anota un golazo ante Vasco da Gama en Copa Sudamericana

    El chileno marcó la apertura de la cuenta en el partido de vuelta ante el conjunto brasileño en el certamen continental. Fue su estreno en las redes en su tercer encuentro con la camiseta del Decano.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Esteban Matus anotó su primer gol con Olimpia ante Vasco da Gama en Sudamericana. Foto: @esteban.matus23 (Instagram).

    Esteban Matus se estrenó en las redes con la camiseta de Olimpia. El lateral chileno anotó un golazo para adelantar al Rey de Copas ante Vasco da Gama, en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

    El defensor nacional sorprendió al Gigante da Colina. Se ubicó en tres cuartos de cancha, en la zona de la segunda pelota, y capturó un despeje tras un tiro de esquina.

    Matus recibió, miró hacia su arco y giro en su propio eje para eludir la presión de un futbolista brasileño. Controló, levantó la cabeza y sacó un potente remate que se incrustó en el ángulo. La volada del portero Leo Jardim hizo más espectacular la grandísima anotación del chileno.

    El lateral de 24 años desató la algarabía en el Defensores del Chaco, a los 15 minutos de iniciado el partido. Festejó con todo, en un desahogo donde también fue felicitado por sus compañeros.

    En su tercer partido con Olimpia

    Se trató del primer gol de Matus con la camiseta del Decano. El defensor chileno llegó a Olimpia en julio, durante el pasado mercado de fichajes.

    Se sumó a la institución guaraní luego de una operación que incluyó el pago de US$ 700 mil a Audax Italiano por el 70% del pase del futbolista, que firmó por las próximas cuatro temporadas.

    El interés por el formado en La Florida comenzó después de que los audinos y Olimpia se enfrentaran en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Por otra parte, el técnico Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, fue quien lo hizo debutar en el fútbol profesional.

    “Después del primer partido que jugamos con Audax, todos nos quedamos asombrados. Nos preguntamos: ‘¿quién es este chico?’. Vita (Pablo Sánchez), nos dijo que lo hizo debutar", aseguró Rodrigo Nogués, presidente del Rey de Copas, hace unas semanas.

    De esta forma, Matus anotó su primer gol con Olimpia en su tercer partido con los paraguayos. El chileno debutó el pasado 8 de agosto, en la derrota por 1-0 ante 2 de Mayo, en la cuarta jornada de la Primera División de Paraguay. Jugó 69 minutos.

    Después, volvió a ser titular, disputando todo el encuentro en la ida ante Vasco da Gama (0-0). Fue suplente y no sumó minutos en la victoria ante Sportivo Ameliano (2-1) con el objetivo de cuidarlo para la vuelta ante los brasileños, donde finalmente se estrenaría en las redes.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa SudamericanaOlimpiaVasco da GamaEsteban Matus

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