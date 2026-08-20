SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Santiago tendrá varios días de calor antes del regreso de las lluvias. Revisa cuándo volverían las precipitaciones a la Región Metropolitana y qué anticipan los modelos.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Con cielos despejados y hasta calor, la Región Metropolitana ha tenido al menos dos días de estabilidad en el tiempo. Esto, porque se instaló un fenómeno de altas presiones sobre la zona central que alejó a los frentes, marcando así el fin temporal de las lluvias.

    Temporal, pues después de un par de días más de heladas, altas temperaturas y rayos de sol, el pronóstico muestra el regreso de las precipitaciones.

    Esto, principalmente por los efectos que está teniendo el fenómeno El Niño sobre Chile: un incremento en la probabilidad de lluvia en la zona norte, central y centro-sur.

    Revisa cómo estará el tiempo en Santiago durante los próximos días, y cuándo retornan las precipitaciones a la RM.

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Pronóstico en Santiago: primero calor

    El pasado martes 19, el termómetro marcó arriba de los 20 °C. Durante los próximos días, la tónica será muy similar, con la excepción de que podrían aparecer más nubes en el cielo.

    Según el pronóstico de Meteochile, solo este miércoles 21 continuarán los cielos despejados hasta la tarde. En la noche entrará nubosidad, que irá variando entre parcial y nublado hasta el próximo domingo 23.

    Sin embargo, las altas temperaturas perdurarán hasta el término del fin de semana: habrá entre 20 y 23 °C de máxima. Eso sí, durante las madrugadas predominará el frío matutino, entre los 3 y 7 °C según el sector, por lo que el llamado es a vestirse en capas para poder desabrigarse durante el día.

    El regreso de la lluvia en Santiago

    El pronóstico de Meteochile todavía no ha mostrado señales, no obstante, otros modelos meteorológicos ya anticipan que agosto podría cerrar con nuevos eventos de precipitaciones.

    Las altas presiones comenzarían a perder fuerza durante el inicio de la próxima semana, permitiendo nuevamente el avance de sistemas frontales hacia la zona central”, escribió el meteorólogo Javier Hernández, de Meteored.

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    En Megatiempo, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, aseguró que hay que prepararse para la próxima semana, pues “se ve un patrón de mucha lluvia en el centro y sur de Chile, a partir del 24 de agosto”.

    También mencionó que este evento podría ser acompañado de un río atmosférico, “por lo menos categoría 3”.

    Al mismo tiempo, Catalina Cortés, meteoróloga del mismo canal, advirtió que las lluvias regresarían el lunes 24, y que “para el 26, 27 y 28 de agosto se ve una señal con mayor intensidad de precipitación en la Región Metropolitana”.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoClimaClima hoyPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaPronóstico SantiagoLluvia en SantiagoLluvia SantiagoPrecipitacionesLluvia hoyRMRegión MetropolitanaRío atmosféricocategoría 3patrón de lluvia centro-surprecipitaciones 24 de agostosistemas frontales agostoMeteochile pronósticofrío matutino SantiagoEl Niño Chilerío atmosférico Chilealtas presiones zona centralRegión Metropolitana climalluvias en Santiagoretorno de lluvias RMsistemas frontales zona centralprecipitaciones 24-28 de agostonubes y nubosidad Santiagoretorno de lluvias 24 de agostoprecipitaciones agosto Santiagorío atmosférico categoría 3lluvias Región MetropolitanaEl Niño Chile 2026El Niño Chile precipitacioneslluvias en Santiago agostopronóstico del tiempo Santiagozona centrallluvia zona centralNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tres detenidos deja persecución tras robo de vehículo en Ñuñoa

    Irán asegura que la declaración de “guerra económica” de Trump responde a una crisis “sin precedentes” en Estados Unidos

    Reino Unido insta a Israel a detener su plan de asentamientos al este de Jerusalén

    Lincolao ante salida de ministras del gabinete de Kast: “Cuando a otra mujer le va mal, nos va mal a todas”

    Mueren al menos cinco personas y otras 23 resultan heridas en nuevos bombardeos rusos contra Kiev

    Verónica Undurraga advierte que nuevo estado de excepción propuesto por Kast podría derivar en detenciones por orden presidencial y exilios

    Lo más leído

    1.
    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    2.
    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    3.
    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    4.
    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    5.
    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    6.
    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación

    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

    Las promociones desde $1.000 para celebrar el Día de la Papa Frita este jueves

    Las promociones desde $1.000 para celebrar el Día de la Papa Frita este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Tres detenidos deja persecución tras robo de vehículo en Ñuñoa
    Chile

    Tres detenidos deja persecución tras robo de vehículo en Ñuñoa

    Temblor hoy, jueves 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lincolao ante salida de ministras del gabinete de Kast: “Cuando a otra mujer le va mal, nos va mal a todas”

    Precio de las bencinas sube casi $35 y expertos anticipan otra alza similar antes de Fiestas Patrias
    Negocios

    Precio de las bencinas sube casi $35 y expertos anticipan otra alza similar antes de Fiestas Patrias

    Isapres han pagado en un año y medio el 21% de la deuda que tenían con sus afiliados tras fallo de la Suprema

    Energía compromete proyecto de ley sobre distribución eléctrica a más tardar para el primer trimestre de 2027

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales
    Tendencias

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    El campeón no se rinde: Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruzeiro y avanza a cuartos de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    El campeón no se rinde: Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruzeiro y avanza a cuartos de la Copa Libertadores

    Cambio provisorio de casa: Colo Colo se muda del Monumental para el eventual estreno de Vozinha

    Feliz estreno en la MLS: Alexis Sánchez suma sus primeros minutos en la victoria de Montreal sobre Columbus Crew

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Moria: cómo la serie de Moria Casán de Netflix se convirtió en la más excesiva del momento
    Cultura y entretención

    Moria: cómo la serie de Moria Casán de Netflix se convirtió en la más excesiva del momento

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    Irán asegura que la declaración de “guerra económica” de Trump responde a una crisis “sin precedentes” en Estados Unidos
    Mundo

    Irán asegura que la declaración de “guerra económica” de Trump responde a una crisis “sin precedentes” en Estados Unidos

    Reino Unido insta a Israel a detener su plan de asentamientos al este de Jerusalén

    Mueren al menos cinco personas y otras 23 resultan heridas en nuevos bombardeos rusos contra Kiev

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal
    Paula

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive