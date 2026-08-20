Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

Con cielos despejados y hasta calor, la Región Metropolitana ha tenido al menos dos días de estabilidad en el tiempo. Esto, porque se instaló un fenómeno de altas presiones sobre la zona central que alejó a los frentes, marcando así el fin temporal de las lluvias.

Temporal, pues después de un par de días más de heladas, altas temperaturas y rayos de sol, el pronóstico muestra el regreso de las precipitaciones.

Esto, principalmente por los efectos que está teniendo el fenómeno El Niño sobre Chile: un incremento en la probabilidad de lluvia en la zona norte, central y centro-sur.

Revisa cómo estará el tiempo en Santiago durante los próximos días, y cuándo retornan las precipitaciones a la RM.

Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

Pronóstico en Santiago: primero calor

El pasado martes 19, el termómetro marcó arriba de los 20 °C. Durante los próximos días, la tónica será muy similar, con la excepción de que podrían aparecer más nubes en el cielo.

Según el pronóstico de Meteochile, solo este miércoles 21 continuarán los cielos despejados hasta la tarde. En la noche entrará nubosidad, que irá variando entre parcial y nublado hasta el próximo domingo 23.

Sin embargo, las altas temperaturas perdurarán hasta el término del fin de semana: habrá entre 20 y 23 °C de máxima . Eso sí, durante las madrugadas predominará el frío matutino, entre los 3 y 7 °C según el sector, por lo que el llamado es a vestirse en capas para poder desabrigarse durante el día.

El regreso de la lluvia en Santiago

El pronóstico de Meteochile todavía no ha mostrado señales, no obstante, otros modelos meteorológicos ya anticipan que agosto podría cerrar con nuevos eventos de precipitaciones.

“ Las altas presiones comenzarían a perder fuerza durante el inicio de la próxima semana , permitiendo nuevamente el avance de sistemas frontales hacia la zona central”, escribió el meteorólogo Javier Hernández, de Meteored.

Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

En Megatiempo, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, aseguró que hay que prepararse para la próxima semana, pues “se ve un patrón de mucha lluvia en el centro y sur de Chile, a partir del 24 de agosto”.

También mencionó que este evento podría ser acompañado de un río atmosférico, “por lo menos categoría 3”.