Tras diligencias PDI: senador Gahona (UDI) se declara “tranquilo” ante investigación por presuntas irregularidades en Junaeb

El senador Sergio Gahona (UDI) declaró estar tranquilo ante la investigación por presuntas irregularidades en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en la que se le vincula.

Esto, luego que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente desarrolló este jueves medidas intrusivas en las oficinas de la institución y en el Congreso Nacional por presuntas irregularidades en la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Equipos del Ministerio Público y de la Brigada Anticorrupción de la policía civil concurrieron a diversos domicilios y oficinas de las regiones Metropolitana y Valparaíso, en una indagatoria que incluye eventuales delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco.

En relación con la diligencia realizada durante la jornada por la PDI en dependencias de su oficina parlamentaria, el legislador señaló: “Estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad”.

Gahona además señaló que, junto a su equipo legal, realizará todas las acciones necesarias para contribuir al pronto esclarecimiento de los hechos.

“Junto a mi equipo legal realizaremos todas las acciones destinadas al esclarecimiento de los hechos. Confío que en la investigación quedará acreditado que no existe ninguna irregularidad en mis actuaciones como parlamentario”, apuntó.

Las diligencias de la Fiscalía y la PDI también se realizaron en oficinas del senador Miguel Ángel Calisto (Ind.) y además habrían alcanzado el exdiputado y exconvencional, Hugo Gutiérrez (PC).