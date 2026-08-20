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    Prime Video confirma la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem

    Menem se concentrará en el segundo período del político como presidente de Argentina, que se extendió entre 1995 y 1999. Leonardo Sbaraglia y Juan Minujín repetirán sus papeles del primer ciclo.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Prime Video confirma la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem

    Menem, la serie de Prime Video basada en Carlos Menem, tendrá una segunda temporada. En el marco de la primera edición de Prime Video Presents Latinoamérica, la plataforma de streaming confirmó el regreso de la producción liderada poLeonardo Sbaraglia

    Esta vez la ficción se concentrará en el segundo período del político como presidente de Argentina, entre 1995 y 1999. Una etapa en que se exacerbó el cruce entre la política y el espectáculo.

    “Rodeado de enemigos políticos y acosado por una prensa cada vez más combativa, su imagen pública se va derrumbando al mismo paso que la economía”, indicó la plataforma.

    “Los gestos frívolos que antes hacían gracia ya no alcanzan. Entre encuentros con Madonna, paseos en Ferrari y declaraciones delirantes sobre vuelos espaciales, la temporada recorre las anécdotas más emblemáticas de un presidente que combinaba el poder con el espectáculo”, agregó.

    Tal como en la primera temporada, jugará un rol preponderante Olegario, su fotógrafo y confidente.

    La serie volverá a contar con Sbaraglia y Minujín a la cabeza del elenco, y será nuevamente liderada creativamente por Ariel Winograd.

    La fecha de estreno aún no ha sido revelada.

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