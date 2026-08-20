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    Rojo Edwards afirma que el gobierno “tiró el tejo pasado” en reforma de seguridad y acusa falta de trabajo prelegislativo

    El senador apuntó a los plazos y al alcance territorial del nuevo estado de excepción. Consideró excesivos los 120 días iniciales y planteó reducirlos a “treinta días o algo razonable”.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Senador Rojo Edwards. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El senador independiente Rojo Edwards afirmó este jueves que el gobierno del Presidente José Antonio Kast “tiró el tejo pasado” en algunos aspectos de su reforma constitucional de seguridad y planteó modificaciones al nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública.

    Las declaraciones del parlamentario por la Región Metropolitana se dieron en entrevista con 24 Horas, donde abordó los alcances de la propuesta ingresada por el Ejecutivo para su discusión en el Senado.

    “Yo lo miro con buenos ojos, lo que no significa que no tenga que tener algunas consideraciones o modificaciones”, afirmó de entrada.

    En esa línea, sostuvo que, tras un encuentro con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, percibió disposición del Ejecutivo para introducir cambios durante la tramitación en la Cámara Alta.

    “Uno puede apoyar al gobierno, pero puede tener una posición”, afirmó Edwards.

    El legislador de la bancada RN apuntó particularmente al período durante el cual podría mantenerse vigente la nueva excepcionalidad sin autorización del Poder Legislativo. “Por ejemplo, un estado de excepción constitucional de 240 días, sin pasar por el Congreso, es el tejo pasado”.

    Yo creo que el gobierno sí tiró el tejo pasado, lo que no significa que no esté a favor de que haya un estado de excepción constitucional de seguridad pública, estoy a favor, lo que pasa es que quiero restringirlo”, complementó.

    Edwards también manifestó reparos respecto de los “polígonos” territoriales en los que podría aplicarse la nueva herramienta.

    El senador acusó, además, que “faltó trabajo prelegislativo” y sostuvo que recién ahora comenzará la conversación entre las fuerzas oficialistas para realizar ajustes al mensaje presidencial.

    En concreto, Edwards concentró sus reparos en los plazos y los polígonos de aplicación. “Un estado de excepción de 120 días es mucho”, señaló, y planteó que podría respaldar una duración de “treinta días o algo razonable”.

    Respecto del alcance territorial, afirmó que apoyaría la propuesta si se establece que la medida pueda aplicarse solo a “parte de una comuna”.

    Finalmente, sostuvo que la causal contemplada para declarar el nuevo estado de excepción, vinculada a una amenaza a la seguridad u orden público, “debe tener una bajada” que precise sus alcances.

    Más sobre:Rojo EdwardsReforma constitucionalSeguridadJosé Antonio KastGobierno

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