“Érase una vez, Sinfonía: Pedro y el Lobo”: el clásico de Prokofiev llegará a CorpArtes en formato inmersivo y familiar

Un nuevo panorama familiar con foco en la música clásica llegará a fines de junio a Santiago. Se trata de Érase una vez, Sinfonía: Pedro y el Lobo, un concierto inmersivo pensado para acercar a niños y niñas al universo sinfónico a través de una de las obras pedagógicas más célebres del repertorio: Pedro y el Lobo, del compositor ruso Sergei Prokofiev.

El espectáculo se presentará el próximo martes 30 de junio, a las 15.30 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte 660, piso -2, Las Condes.

Interpretado en vivo por la Sound Dreams Orchestra y narrado por el actor Bastián Bodenhöfer, el montaje combinará música sinfónica, relato teatral y visuales, en una propuesta orientada a la primera infancia y a toda la familia. La función se enmarca en Cuentos sinfónicos para soñar, ciclo que forma parte de Érase una vez, Sinfonía y que tendrá justamente a Pedro y el Lobo como su primer capítulo.

Compuesta en 1936, la obra de Prokofiev fue concebida como una herramienta para introducir a niños y niñas en la escucha orquestal. A través de una historia narrada, cada personaje está asociado a un instrumento o familia instrumental: el pájaro a la flauta traversa, el pato al oboe, el gato al clarinete, el abuelo al fagot, el lobo a las trompas, Pedro a las cuerdas y los cazadores a la percusión y los bronces. Esa relación entre relato y sonido ha convertido a la pieza en una de las composiciones pedagógicas más reconocidas de la música clásica.

“Esta puesta en escena, Pedro y el Lobo, no es solo un concierto: es muchas veces el primer encuentro de un niño o niña con una orquesta sinfónica en vivo”, señala José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes. “Es una invitación a descubrir la orquesta por primera vez, a escuchar, a imaginar que detrás de cada instrumento existe un personaje, una voz y un universo entero esperando ser contado”, agrega.

Desde la producción del espectáculo, en tanto, remarcan su carácter intergeneracional. “Érase una vez, Sinfonía y su primer capítulo: Pedro y el Lobo nace justamente desde esa visión, crear experiencias artísticas de alto nivel que permitan a los niños acercarse al arte y la música desde pequeños, pero siempre acompañados de sus familias”, dice Felipe Andreani, CEO y productor general de Sound Dreams Productions.

La propuesta busca así tender un puente entre el concierto sinfónico y el público infantil, transformando la escucha en una experiencia visual, narrativa y emocional, en un formato pensado para disfrutar en familia.

Las entradas para el show están disponibles a través de corpartes.cl y ticketplus.cl.