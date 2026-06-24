El afamado dúo Underworld se suma a Fauna Primavera 2026

Fauna Primavera confirmó la incorporación de una pieza histórica a su próxima edición: la influyente banda británica de música electrónica Underworld.

El dúo conformado por Rick Smith y Karl Hyde, que ostenta una trayectoria de más de cuatro décadas en la experimentación sonora, marcará así su esperado regreso a los escenarios chilenos tras su última actuación en el país en 2013.

Su arribo se da en un momento de notable vigencia, impulsado por hitos recientes como su celebrado debut en el formato Boiler Room el año pasado, una presentación que a la fecha ya supera las 3.9 millones de reproducciones en YouTube.

Underworld se suma al line up que ya confirmó a nombres como The Strokes, New Order, FKA twigs, Tricky, Courtney Barnett, Johnny Marr, American Football, entre otros.

Fauna Primavera se celebrará los días 26, 27 y 28 de noviembre, en Parque Ciudad Empresarial. Respecto a las entradas, están disponibles los Abonos de 3 Días, tanto para los sectores de pase General como en la categoría VIP. También el Plan de Reserva, un sistema de financiamiento especial que permite a los asistentes pagar el valor de sus abonos a través de cuotas mensuales.