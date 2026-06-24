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    Nacional

    Papá de niño que mataron en San Bernardo pide apoyo para trasladar a familiares desde Argentina

    En un diálogo con la prensa el hombre explicó que sus hijos y su hermano están en Mendoza. "Mi hermano no se anima a pasar la frontera en su auto", contó.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En la antesala de la audiencia de control de la detención de los sospechosos por el crimen, el papá de A.F.A.J., un niño de 12 años que murió en una encerrona en San Bernardo, habló con la prensa la mañana de este miércoles.

    El hombre venía desde Argentina con su hijo cuando fueron asaltados en las cercanías de la Ruta 5. Una tía del niño conducía el automóvil y se habían extraviado cuando fueron interceptados.

    Ante las amenazas de los asaltantes, los adultos descendieron de la camioneta, pero el menor no pudo hacerlo. El cinturón de seguridad se le enredó en el cuello al bajar y terminó siendo arrastrado unos tres kilómetros por los asaltantes que abordaron el automóvil y aceleraron. Luego, lo dejaron abandonado, muerto, junto al auto de su familia.

    La petición del papá

    Solicitando que las cámaras no registraran su rostro ni el de sus cercanos, el padre del niño hizo una petición que dio cuenta del miedo que él y su familia mantienen tras el crimen.

    “El pedido que yo quiero hacer es ver si hay alguien, alguna empresa que me pueda traer a mi hermano y a mis hijos que están en Mendoza, esperando para ver si pueden viajar porque mi hermano no se anima a pasar la frontera en su auto. Entonces pido a alguna empresa que nos haga el favor de traer a ellos, son cuatro personas", indicó.

    “Es posible. Yo, lamentablemente, tengo auto, pero no lo puedo manejar, sino iría yo a buscarlos. Créanme que yo lo que más quiero, por eso retrasamos la salida de mi bebé”, manifestó.

    “Yo no tengo mi teléfono, porque también me lo robaron”, explicó para dar cuenta de la dificultad de las gestiones que ha realizado.

    El llamado de apoyo lo hizo considerando que durante la tarde espera retirar el cuerpo del menor.

    “La idea es que lleguen, porque nosotros a las 2.00 ya vamos a retirar el cuerpo de mi bebé. Y que mis hijos estén en ese momento es lo que más quiero, que estén con nosotros”, señaló.

    Al terminar su breve diálogo, justificó su voz rasposa.

    “Disculpen mi disfonía, pero es solamente por lo que me pasó, de gritar tanto para que me soltaran a mi bebé”, contó.

    Más sobre:San BernardoDelincuenciaSeguridadArgentina

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