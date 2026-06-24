Detienen a dos menores tras encerrona frustrada a carabineros de franco en Maipú: acumulaban más de 20 detenciones

Dos menores de edad fueron detenidos tras una encerrona frustrada contra dos carabineros de franco en la comuna de Maipú.

Los hechos se registraron durante la tarde del martes, en la intersección de Camino Melipilla con Camino Santa Marta, cuando cinco sujetos interceptaron un vehículo con el fin de robarlo.

Sin embargo, el automóvil era conducido por dos carabineros de la Subcomisaría Maipú Oriente que acababan de terminar su turno nocturno y se encontraban de franco. Ambos se movilizaban en un vehículo de propiedad del suegro de uno de ellos.

El capitán Danilo Vauhnik, de la 52.ª Comisaría Rinconada de Maipú, detalló que “los carabineros descienden del vehículo, manifestando ser funcionarios, y proceden a la detención de dos sujetos por el delito de robo con intimidación”.

“Además, recuperan el móvil en el cual se trasladaban los delincuentes, que también mantenía encargo por el delito de robo. Ambos sujetos son menores de edad y con un amplio prontuario policial”, añadió.

De acuerdo con la información policial, uno de ellos acumula 19 detenciones anteriores por delitos como robo con violencia, robo con fuerza, robo con intimidación, lesiones y abuso sexual. En tanto, el segundo detenido, también de 16 años, registra cuatro detenciones previas por microtráfico, amenazas, receptación y robo por sorpresa.

Ambos adolescentes pasarán a control de detención durante la jornada de este miércoles.