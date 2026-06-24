Detienen a tres sujetos que planeaban asaltar camión que transportaba cerca de $24 millones en La Araucanía

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago.

Tres sujetos fueron detenidos momentos antes de concretar el robo un camión que transportaba cerca de $24 millones de una empresa en la Región de La Araucanía .

Los hechos se registraron en el kilómetro 1 de la Ruta R-88, que une las comunas de Victoria y Traiguén, donde los sujetos planeaban el robo de un camión que transportaba la recaudación de una empresa de alimento para mascotas.

Según detalló el teniente de Carabineros, Coronel Felipe Ceda, de la prefectura Cautín, “esta detención radica en una investigación que el personal de OS7 mantenía en donde pudieron establecer que estos individuos se aprestaban a cometer un ilícito”.

“La planificación que estas personas tenían era robar un camión de tienda de mascotas, de alimento de mascotas, en el cual mantenían una gran cantidad de dinero, aproximadamente 24 millones de pesos”, mencionó.

Tras la detención de los sujetos, personal policial inspeccionó el vehículo en el que se transportaban encontrando diversas armas cortopunzantes y elementos para intimidar a las víctimas y sustraer el dinero.

El fiscal Carlos Bustos, apuntó que “se pudo determinar el lugar donde iban a estar esperando estos sujetos la llegada de este camión con la recaudación y se pudo intervenir previa autorización judicial el vehículo en el cual se transportaban”.

De esta forma, en el operativo en el cual participaron efectivos del GOPE Araucanía, Labocar y RPAS Araucanía, se detuvo a tres personas de 18, 34 y 49 años, todos de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales vigentes.

Tras el hecho, personal policial efectuó allanamientos en los inmuebles de los sujetos encontrando 11 cartuchos calibre 12 sin percutir, tres teléfonos celulares y tres armas blancas.

Los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía respectivo para su correspondiente control de detención.