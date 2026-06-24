Vehículo contaba con sistema de corta corriente: con disparo accidental termina violenta encerrona frustrada en La Florida
El disparo fue descubierto en el vehículo una vez que los delincuentes ya habían huido.
Una violenta situación se registró la madrugada de este miércoles en la comuna de La Florida, donde un hombre fue víctima de una encerrona.
Los hechos ocurrieron en la intersección de Asturias con Galicia, donde un grupo de delincuentes abordó violentamente a la víctima.
Los sujetos se llevaron el vehículo, sin embargo, éste contaba con un sistema de corta corriente, por lo que se detuvo a las pocas cuadras. En consecuencia, los delincuentes huyeron.
Según reportó 24 Horas, el automóvil, al ser recuperado, contaba con un impacto balístico en el vidrio posterior del piloto. A raíz de ello, se maneja la hipótesis de que los delincuentes habrían efectuado un disparo accidental.
Producto de esto, dos delincuentes habrían resultado heridos, aunque estarían fuera de riesgo vital.
Los equipos correspondientes se encuentran indagando más antecedentes del caso.
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