Detienen a cuarto implicado en encerrona donde perdió la vida un niño de 12 años en San Bernardo: es un adolescente de 17 años

Durante la madrugada de este miércoles, Carabineros confirmó la detención de una cuarta persona implicada en la encerrona en la que perdió la vida un niño de 12 años en San Bernardo.

De acuerdo con la información policial, el detenido corresponde a un adolescente chileno de 17 años, quien se presentó voluntariamente en la 14° Comisaría de San Bernardo en compañía de su padre.

Cabe recordar que durante la tarde del martes personal policial llevó a cabo una serie de operativos en donde se logró la detención de tres implicados en el crimen.

Los detenidos corresponden a tres ciudadanos chilenos de 17, 18 y 21 años de edad.