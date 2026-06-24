Thayer se defiende ante reproche de Contraloría a Migraciones por niños haitianos: “Lidiamos con un Estado fallido”

El exdirector de Migraciones Luis Thayer defendió la gestión del servicio a su cargo ante el informe que hizo la Contraloría General de la República que reveló incumplimientos en el control de vuelos con niños haitianos que ingresaron a Chile por reunificación familiar.

Esto, tras conocerse el documento final respecto a la indagatoria que desarrolló el órgano fiscalizador y una exposición que realizó la contralora, Dorothy Pérez, en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.

Thayer expuso en la misma instancia legislativa, después de Pérez.

La exautoridad de gobierno cuestionó la filtración del preinforme.

“Yo no he visto un acto de irresponsabilidad pública y de cobardía política más grande que ese desde el retorno de la democracia en Chile. Porque no solo expuso a menores de edad, sino además expuso la propia investigación y expuso a la sociedad a una alarma pública absolutamente desmesurada e injustificada", aseguró.

Luego, hizo hincapié en la situación que generó los arribos.

“Desde el punto de vista del gobierno, nos toca lidiar no con los estados que queremos, sino que con los estados que debemos. Y nos toca lidiar con estados no en el estado que nosotros quisiéramos o deseáramos, sino que en su situación real”, comentó.

Mencionando las expulsiones de ciudadanos venezolanos con sus hijos y lo ocurrido con los menores haitianos, Thayer planteó que “hay una tensión importante jurídica en términos de la posibilidad de que un niño esté siendo vulnerado en sus derechos por no tener documento y la obligación al mismo tiempo de regularizarlo".

“Nos tocó lidiar por una parte con un estado fallido como el de Haití y por otra parte con un estado dictatorial como el de Venezuela”, dijo.

La exautoridad recalcó que “el Servicio Nacional de Migraciones es la entidad cuyos funcionarios son los últimos responsables de la verificación de la documentación, haya o no haya legalización, y son quienes han detectado documentos fraudulentos, estén o no estén legalizados”.

“Al punto que, a fin de agosto del 2025, gracias a la eficacia de los funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones, tuvimos que tomar otra decisión difícil, que fue la de terminar con la tramitación de las residencias, puesto que sistemáticamente recibíamos documentos fraudulentos legalizados por el Consulado de Haití. Y es por eso que, hasta el día de hoy, se mantienen paradas las visas de reunificación familiar, porque no hay certeza documental, como sí la había en 2024″, apuntó.

“Porque efectivamente hay una investigación del Ministerio Público abierta en estas materias, en virtud de una denuncia realizada por el Servicio Nacional de Migraciones el 21 de marzo de 2023, no por documentos falsos, sino por incumplimientos sistemáticos, de las líneas aéreas, en el embarque, el cuidado y el traslado de los niños extranjeros que llegan a nuestro país”, agregó.