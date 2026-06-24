SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La Orquesta FOJI se presentará junto a gran directora invitada en dos conciertos gratuitos

    La OSNJ se presentará bajo la batuta de Yeny Delgado, una de las directoras latinoamericanas más reconocidas de la actualidad. Tendrán dos presentaciones, el 2 de julio en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, mientras que el segundo tendrá lugar el 4 de julio en el Teatro Municipal de La Florida. Ambas con entrada liberada.

    Por 
    Equipo de Culto
    Raul BRAVO

    La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) presenta el programa titulado “Colores Inesperados” de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), dirigida en esta ocasión por la maestra Yeny Delgado, el cual podrá disfrutarse gratuitamente en dos conciertos. El primero se realizará el 2 de julio a las 20:00 horas en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, mientras que el segundo tendrá lugar el 4 de julio a las 19:00 horas en el Teatro Municipal de La Florida.

    En esta oportunidad, la OSNJ tendrá la posibilidad de trabajar junto a la directora de orquesta cubana Yeny Delgado, quien actualmente se desempeña como directora titular y artística de la Orquesta Estable de Tucumán (Argentina). Anteriormente fue directora titular de la Orquesta Sinfónica de Matanzas (Cuba) y estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de Salta (Argentina) durante catorce temporadas, consolidando una reconocida trayectoria internacional que la ha llevado a dirigir importantes agrupaciones sinfónicas de América Latina.

    “Es un profundo placer y honor recibir esta invitación de FOJI para realizar un concierto tan especial. Es mi primera vez al frente de una de las instituciones formativas más importantes de Latinoamérica, dedicada al desarrollo de jóvenes músicos y al fortalecimiento de la educación musical. Tendré la oportunidad de compartir mi visión artística junto a talentosos intérpretes en un programa de extraordinaria riqueza y contraste estilístico”, señaló Yeny Delgado.

    Respecto del repertorio, la directora explicó que incluirá Carnaval Romano, de Héctor Berlioz. “Es una de las oberturas más brillantes y virtuosas del repertorio sinfónico, inspirada en la atmósfera festiva de Roma”, indicó. Asimismo, se refirió a las otras dos obras que formarán parte de ambas presentaciones. Third Construction, de John Cage, es una obra emblemática del siglo XX que revolucionó la escritura para percusión mediante la exploración de nuevas sonoridades y estructuras rítmicas. También interpretaremos la monumental Sinfonía N.º 3 con órgano, de Camille Saint-Saëns, considerada una de las cumbres del sinfonismo francés y célebre por la majestuosidad de su final y la imponente incorporación del órgano dentro de la orquesta”, explicó.

    Finalmente, manifestó estar convencida de que esta experiencia constituirá una valiosa instancia de aprendizaje, intercambio y crecimiento mutuo. “Siempre es un placer volver a Chile, un país con una enorme riqueza cultural y artística. Será también una ocasión especial para compartir el trabajo que he desarrollado a lo largo de mi carrera y seguir construyendo puentes culturales a través de la música junto a una nueva generación de artistas comprometidos con la excelencia, la creatividad y la pasión por el arte”, afirmó.

    Pablo Aranda, compositor y director ejecutivo de FOJI, destacó la relevancia de que la OSNJ pueda aprender de una directora de amplia trayectoria. “La visita de Yeny Delgado representa una oportunidad extraordinaria para nuestros jóvenes músicos, no solo por su destacada carrera artística, sino también por su compromiso con la formación de nuevas generaciones. En FOJI valoramos profundamente estos espacios de aprendizaje e intercambio, que permiten a nuestros elencos ampliar sus horizontes y conocer distintas realidades del mundo orquestal latinoamericano”, señaló.

    Más sobre:Orquesta FOJIOrquesta Sinfónica Nacional JuvenilYeny DelgadoTeatro CA660Música clásicaMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba solicitud de mayor endeudamiento

    Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    Cuenta pública: la “arenga” que dará Rosario Navarro a socios de la Sofofa para activar medidas proempleo

    El remake de El Proyecto de la Bruja de Blair ya tiene fecha de estreno

    Economistas prevén un impacto favorable de la megarreforma en el crecimiento y piden que se apruebe aunque sea por un voto

    Lo más leído

    1.
    El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno en el streaming

    El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno en el streaming

    2.
    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    3.
    Ricardo Arjona marca un hito histórico en Movistar Arena y recibe reconocimiento del recinto

    Ricardo Arjona marca un hito histórico en Movistar Arena y recibe reconocimiento del recinto

    4.
    El afamado dúo Underworld se suma a Fauna Primavera 2026

    El afamado dúo Underworld se suma a Fauna Primavera 2026

    5.
    Jaime Guzmán y el Festival de Viña: la historia del “hincha entusiasta” que defendió al Monstruo

    Jaime Guzmán y el Festival de Viña: la historia del “hincha entusiasta” que defendió al Monstruo

    6.
    El demonio del mediodía: un relato de Irene Vallejo

    El demonio del mediodía: un relato de Irene Vallejo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    Plan Invierno 2026: Bomberos de Santiago refuerza llamado a la prevención para evitar emergencias

    Plan Invierno 2026: Bomberos de Santiago refuerza llamado a la prevención para evitar emergencias

    Instituto Libertad: “Escuelas Protegidas, sin duda, reforzará las herramientas de colegios para prevenir violencia”
    Chile

    Instituto Libertad: “Escuelas Protegidas, sin duda, reforzará las herramientas de colegios para prevenir violencia”

    Gobierno apuesta por no postergar votación en general de megarreforma en el Senado y apunta a rechazo anunciado por la oposición

    Kast tras detención de sospechosos de crimen de niño de 12 años: “Si son culpables, que sean condenados por el resto de sus vidas”

    Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba solicitud de mayor endeudamiento
    Negocios

    Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba solicitud de mayor endeudamiento

    Cuenta pública: la “arenga” que dará Rosario Navarro a socios de la Sofofa para activar medidas proempleo

    Economistas prevén un impacto favorable de la megarreforma en el crecimiento y piden que se apruebe aunque sea por un voto

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    “El VAR se fue a tomar un café”: quién es Carlos Queiroz, el DT de Ghana que anuló a Inglaterra y se peleó con Bellingham
    El Deportivo

    “El VAR se fue a tomar un café”: quién es Carlos Queiroz, el DT de Ghana que anuló a Inglaterra y se peleó con Bellingham

    “Esquivó la trampa con talento”: en Colombia aplauden la clasificación a la segunda fase del Mundial tras vencer a RD Congo

    Una torta y ejercicios de barra: Lionel Messi celebra sus 39 años en medio de su semana récord en el Mundial 2026

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate
    Tecnología

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno
    Cultura y entretención

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    El remake de El Proyecto de la Bruja de Blair ya tiene fecha de estreno

    “Érase una vez, Sinfonía: Pedro y el Lobo”: el clásico de Prokofiev llegará a CorpArtes en formato inmersivo y familiar

    Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre
    Mundo

    Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre

    Colombia: formar alianzas en el Congreso no será difícil para De la Espriella

    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé