La Orquesta FOJI se presentará junto a gran directora invitada en dos conciertos gratuitos

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) presenta el programa titulado “Colores Inesperados” de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), dirigida en esta ocasión por la maestra Yeny Delgado, el cual podrá disfrutarse gratuitamente en dos conciertos. El primero se realizará el 2 de julio a las 20:00 horas en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, mientras que el segundo tendrá lugar el 4 de julio a las 19:00 horas en el Teatro Municipal de La Florida.

En esta oportunidad, la OSNJ tendrá la posibilidad de trabajar junto a la directora de orquesta cubana Yeny Delgado, quien actualmente se desempeña como directora titular y artística de la Orquesta Estable de Tucumán (Argentina). Anteriormente fue directora titular de la Orquesta Sinfónica de Matanzas (Cuba) y estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de Salta (Argentina) durante catorce temporadas, consolidando una reconocida trayectoria internacional que la ha llevado a dirigir importantes agrupaciones sinfónicas de América Latina.

“Es un profundo placer y honor recibir esta invitación de FOJI para realizar un concierto tan especial. Es mi primera vez al frente de una de las instituciones formativas más importantes de Latinoamérica, dedicada al desarrollo de jóvenes músicos y al fortalecimiento de la educación musical. Tendré la oportunidad de compartir mi visión artística junto a talentosos intérpretes en un programa de extraordinaria riqueza y contraste estilístico”, señaló Yeny Delgado.

Respecto del repertorio, la directora explicó que incluirá Carnaval Romano, de Héctor Berlioz. “Es una de las oberturas más brillantes y virtuosas del repertorio sinfónico, inspirada en la atmósfera festiva de Roma”, indicó. Asimismo, se refirió a las otras dos obras que formarán parte de ambas presentaciones. Third Construction, de John Cage, es una obra emblemática del siglo XX que revolucionó la escritura para percusión mediante la exploración de nuevas sonoridades y estructuras rítmicas. También interpretaremos la monumental Sinfonía N.º 3 con órgano, de Camille Saint-Saëns, considerada una de las cumbres del sinfonismo francés y célebre por la majestuosidad de su final y la imponente incorporación del órgano dentro de la orquesta”, explicó.

Finalmente, manifestó estar convencida de que esta experiencia constituirá una valiosa instancia de aprendizaje, intercambio y crecimiento mutuo. “Siempre es un placer volver a Chile, un país con una enorme riqueza cultural y artística. Será también una ocasión especial para compartir el trabajo que he desarrollado a lo largo de mi carrera y seguir construyendo puentes culturales a través de la música junto a una nueva generación de artistas comprometidos con la excelencia, la creatividad y la pasión por el arte”, afirmó.

Pablo Aranda, compositor y director ejecutivo de FOJI, destacó la relevancia de que la OSNJ pueda aprender de una directora de amplia trayectoria. “La visita de Yeny Delgado representa una oportunidad extraordinaria para nuestros jóvenes músicos, no solo por su destacada carrera artística, sino también por su compromiso con la formación de nuevas generaciones. En FOJI valoramos profundamente estos espacios de aprendizaje e intercambio, que permiten a nuestros elencos ampliar sus horizontes y conocer distintas realidades del mundo orquestal latinoamericano”, señaló.