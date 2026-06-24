Tomás Barrios se instala en la ronda final de la qualy de Wimbledon. Foto: @tomasbarriosv

Tomás Barrios (135° del ranking ATP) avanzó a la ronda final de las clasificaciones de Wimbledon tras derrotar este miércoles al británico Paul Jubb (334°).

El tenista chileno se impuso por 6-4, 3-6 y 6-1 en la segunda ronda disputada sobre césped en Londres.

Con este resultado, Barrios quedó a un triunfo de ingresar al cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada. En la ronda final de las clasificaciones enfrentará al ganador del duelo entre el australiano Dane Sweeny (126°), undécimo sembrado del cuadro clasificatorio, y el estadounidense Darwin Blanch (225°).

Barrios.

El chillanejo llegó al duelo frente a Jubb tras superar con éxito su estreno en la qualy. En la primera ronda derrotó al italiano Marco Cecchinato por 7-6 y 6-3 en una hora y 38 minutos de juego.

En ese compromiso, el primer set se definió en un tie break, instancia en la que el chileno fue más efectivo para imponerse por 7-2. Posteriormente, logró un quiebre en el octavo game del segundo parcial para encaminar una victoria en sets corridos. Ese triunfo le permitió defender ocho de los 16 puntos que había obtenido en la edición 2025 de Wimbledon.

Barrios ya sabe lo que es disputar el main draw del torneo británico. El tenista nacional logró superar la fase clasificatoria en dos oportunidades anteriores y buscará repetir ese registro para instalarse nuevamente entre los protagonistas del Grand Slam sobre césped.