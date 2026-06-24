Minutas del Banco Central confirman cautela en decisiones sobre tasas de interés

El Consejo del Banco Central analizó únicamente la opción de mantener la tasa de interés en 4,5% en su última reunión de política monetaria de junio. De acuerdo a las minutas del encuentro realizado la semana pasada, las que fueron dadas a conocer este miércoles por el instituto emisor, todos los consejeros coincidieron en que el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán era una noticia positiva, pues reducía los riesgos de escenarios más extremos para el precio del petróleo.

Sin embargo, señalaron que era necesario esperar la evolución de las negociaciones posteriores y la eventual normalización de la oferta mundial de petróleo.

Además los consejeros coincidieron en que, si bien, el escenario macroeconómico seguía sujeto a un grado de incertidumbre mayor que el habitual, la inflación se había comportado según lo previsto, sus perspectivas no mostraban cambios relevantes, y las expectativas a dos años plazo seguían en torno a la meta de 3%, lo cual configuraba un escenario en que el balance de riesgos para la inflación se había ido equilibrando.

Credibilidad de la política monetaria

Las minutas confirmaron además la visión de los analistas de una posición más neutral por parte del Banco Central. “Hubo consenso en que, ante escenarios con mayor incertidumbre, la credibilidad de la política monetaria requería la misma cautela ante noticias positivas, como las de los últimos días, que frente a noticias negativas, como el alza del precio del petróleo en marzo. Además, la evolución del escenario macroeconómico reforzaba el valor de evaluar, reunión a reunión, el curso de los acontecimientos", señala el documento.

En este contexto, todos los consejeros estimaron que la única opción plausible era mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%. “Todos los consejeros indicaron que evaluar opciones distintas de mantener parecía improcedente en esta oportunidad. Por una parte, la disminución de los riesgos inflacionarios reducía la probabilidad de escenarios que requirieran una política monetaria más contractiva. Por otra, los antecedentes de eventual mayor debilidad de la economía aún eran prematuros y había que esperar mayores antecedentes de una consolidación del proceso de distensión en Medio Oriente antes de determinar sus implicancias para el escenario más probable”, dicen la minutas.

Precisan que también se debía evaluar cuidadosamente cómo reaccionaría la demanda ante un escenario externo más benigno y qué otras fuerzas internas podrían impulsar el gasto.

De acuerdo a economistas consultados por Pulso el Banco Central mantendría la TPM en su nivel actual al menos durante todo lo que resta de 2026.