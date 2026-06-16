Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa que próxima decisiones se “evaluarán reunión a reunión”

En línea con las expectativas del mercado, el Banco Central acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5% en su reunión de junio.

La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.

Entre sus mensajes principales, el BC señaló que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. El conflicto en Medio Oriente no se ha resuelto definitivamente y la oferta mundial de petróleo no se ha normalizado.

Por otro lado, afirmó que “si bien el desempeño de la actividad ha estado afectado principalmente por factores de oferta transitorios y las perspectivas de demanda no tienen mayores cambios, varios determinantes del consumo de los hogares han tenido un comportamiento menos favorable”.

De este modo, planteó que la evolución futura de la TPM irá evaluándose Reunión a Reunión en función del desarrollo de los acontecimientos, por lo que el Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años.

En desarrollo.