SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa que próxima decisiones se “evaluarán reunión a reunión”

    La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Alexis Ramirez Fotografia

    En línea con las expectativas del mercado, el Banco Central acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5% en su reunión de junio.

    La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.

    Entre sus mensajes principales, el BC señaló que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. El conflicto en Medio Oriente no se ha resuelto definitivamente y la oferta mundial de petróleo no se ha normalizado.

    Por otro lado, afirmó que “si bien el desempeño de la actividad ha estado afectado principalmente por factores de oferta transitorios y las perspectivas de demanda no tienen mayores cambios, varios determinantes del consumo de los hogares han tenido un comportamiento menos favorable”.

    De este modo, planteó que la evolución futura de la TPM irá evaluándose Reunión a Reunión en función del desarrollo de los acontecimientos, por lo que el Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años.

    En desarrollo.

    Más sobre:Tasa de InterésTasa de Política MonetariaTPMBanco Central

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado aprueba por amplia mayoría extensión de 30 días del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    Vuelos con niños haitianos: Valencia explica que “no son exactamente los mismos hechos” los que denunció anterior gobierno

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    “Se puede”: las recomendaciones de la ministra Rincón para bajar los costos de la energía de las mineras

    Colbún: minería y energía, desafíos de una dupla virtuosa

    Lo más leído

    1.
    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    2.
    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    3.
    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    4.
    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    5.
    Petróleo cae de los US$80 por barril y se dirige hacia su racha de pérdidas más larga del año

    Petróleo cae de los US$80 por barril y se dirige hacia su racha de pérdidas más larga del año

    6.
    Corte levanta valla judicial al proyecto de puerto de Copiapó que pretende levantar una tribu apache

    Corte levanta valla judicial al proyecto de puerto de Copiapó que pretende levantar una tribu apache

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Servicios

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Senado aprueba por amplia mayoría extensión de 30 días del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur
    Chile

    Senado aprueba por amplia mayoría extensión de 30 días del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

    Vuelos con niños haitianos: Valencia explica que “no son exactamente los mismos hechos” los que denunció anterior gobierno

    Tribunal Constitucional declara admisibles requerimientos contra proyecto de Escuelas Protegidas

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5%
    Negocios

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5%

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia
    El Deportivo

    Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia

    Mbappé: “No juego por venganza; si tuviera que callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años”

    Mbappé en modo Mundial: Francia vence a Senegal y el delantero queda a dos goles de igualar a Klose como máximo artillero

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy
    Cultura y entretención

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    La carta en que Keith Richards contó el día en que conoció a Mick Jagger (y lo que pensó sobre él)

    Tribunal Supremo de Brasil vota a favor de condenar a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil vota a favor de condenar a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores