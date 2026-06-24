Poeta Rodrigo Lira vuelve a la imagen con estreno documental del director Carlos Flores

La Cineteca de la Universidad de Chile cierra junio con una función especial de su cine club. La muestra “Este texto está fuera de contexto: cine y literatura en Carlos Flores” se compone de una selección de material del cineasta abocada a registrar e indagar en figuras literarias claves del siglo XX en nuestro país.

La muestra incluye el estreno del documental Rodrigo Lira (1982), que se centra en una figura literaria mucho más subterránea y marginal. Filmado luego del fallecimiento del poeta, el cortometraje expone diversas facetas literarias y personales de Rodrigo Lira, a la vez que fragmenta, reitera y yuxtapone el habla del grupo de entrevistados, siendo en sí mismo un trabajo de experimentación audiovisual.

También, se presentará el documental Pepe Donoso (1977), filmado en un viaje de dos semanas que Donoso realizó a Chile, no sólo se adentra en la vida y obra del escritor, periodista y profesor, sino también en la postura crítica que tomaron diversos escritores de la generación del 50 y con la cual renovaron la literatura nacional de mediados de siglo.

La función especial, que será acompañada de un cine-foro junto a Carlos Flores, busca dar cuenta de los diversos cruces que el cineasta realizó con el mundo literario chileno, no sólo por documentar a José Donoso y Rodrigo Lira, sino por su aproximación a figuras como Enrique Lihn, Nicanor Parra o la influencia que sobre ellos pudo tener Pablo Neruda.

Las películas programadas en esta función especial son conservadas por la Cineteca de la Universidad de Chile y serán puestas a disposición del público. Adicionalmente, en la sesión se regalará ejemplares de los libros “Artistas en la industria: los orígenes del cine sonoro chileno”, “El sexto continente: filmaciones en la antártica chilena 1916-1973” y “Sueño de amor: historia de una película en los albores del cine sonoro latinoamericano”, todos proyectos desarrollados por la Cineteca de la Universidad de Chile.

Coordenadas

“Este texto está fuera de contexto: cine y literatura en Carlos Flores” se presenta el jueves 25 de junio a las 18:00 hrs. en la Plataforma Cultural del Campus Juan Gómez Millas U. de Chile, ubicada en Av. Grecia 3401, Ñuñoa.

La función es completamente gratuita.

Más información en este link. Y en las redes sociales de Cineteca U. de Chile.