Cien años de soledad T2: Todos los macondos del mundo

“No se puede filmar Cien años de soledad”. Así de categórico era Gabriel García Márquez, cada vez que le preguntaban por la posibilidad de llevar su obra cumbre a la pantalla. Con los años, el asunto se volvió reiterativo y la sentencia, casi un mantra. Lo suyo parecía no ser un capricho o un asunto de ego, sino más bien responder a una voluntad clara: blindar la imaginación del lector, para nunca arrebatarle la construcción de su propia novela mental. En otras palabras, impedir que un imaginario ajeno, pudiera reemplazar al propio. Y, quizás por eso, acabar para siempre con la magia.

El estreno de la segunda parte de la adaptación de Netflix, vuelve inevitable la pregunta: ¿qué diría hoy el Gabo, sobre esta versión de su obra? La respuesta, claro, queda para la imaginación. Pero hay algo que probablemente el escritor colombiano sí habría celebrado: la decisión de convertirla en una producción íntegramente colombiana. Locaciones, elenco, directores y staff. Dieciséis episodios con capitales netflixianos pero made in Colombia, que cobran vida en un Macondo reconstruido desde cero. Una gigantesca locación, equivalente a 70 canchas de fútbol, que reproduce al pie de la letra la descripción del mítico pueblo. Un espacio fílmico artificial pero genuino, donde en cada rincón, se respira la sensación de un nuevo inicio.

Estrenada en la plataforma en 2024, la primera parte de esta odisea, también dirigida por Laura Mora, superó una prueba que parecía imposible. Hubo reparos a su ritmo pausado y contemplativo, críticas que la acusaban de avanzar con excesiva solemnidad, pero también un consenso: la apuesta era seria, respetuosa y suficientemente fascinante como para querer volver a Macondo. Regresar con gusto a la intrincada genealogía de Arcadios y Aurelianos, y a una narración que, mientras sigue el destino de una familia, también habla de un país y de toda América Latina.

En esta nueva entrega, la belleza sigue siendo la pulsión del relato. Pero ahora, encuentra un mejor equilibrio entre contemplación e impulso dramático. Desde la primera escena, la frágil paz de Macondo comienza a resquebrajarse mientras el coronel Aureliano Buendía sigue convertido en enemigo del Estado colombiano. A su alrededor, los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo prolongan la estirpe familiar, justo cuando el ferrocarril, el progreso y las compañías bananeras irrumpen para transformar definitivamente el destino del pueblo.

Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGon

Es aquí donde la serie también madura. Ya no parece tan preocupada de demostrar que puede adaptar una novela considerada “infilmable” y se permite respirar con mayor libertad. El realismo mágico vuelve a impregnar cada episodio, pero sin transformarse en un desfile de efectos visuales. La magia sigue naciendo, sobre todo, de los personajes, del tiempo circular y de esa extraña sensación de que en Macondo todo ya ocurrió y, al mismo tiempo, está por ocurrir.

Probablemente, el escritor colombiano siempre tuvo razón. Nunca se podrán filmar sus propios Cien años de soledad. Mucho menos, satisfacer el despliegue de infinitos mundos y que conviven en la mente de miles de lectores en el mundo. Pero esta adaptación consigue algo igual de difícil: invitarnos a regresar a Macondo y disfrutar la experiencia, sin la pretensión de reemplazar el propio. Porque la magia no está en uno solo, sino que en todos los macondos posibles.