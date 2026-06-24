SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos asegura que el primer ensayo con el sistema antimisiles ‘Cúpula Dorada’ fue “un rotundo éxito”

    El presidente estadounidense anunció en mayo de 2025 un programa de 175.000 millones de dólares para la creación de un escudo antimisiles denominado ‘Cúpula Dorada’, similar a la ‘Cúpula de Hierro’ que tiene Israel.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha asegurado este miércoles que el primer ensayo del sistema antimisiles conocido como ‘Cúpula Dorada’ ha sido “un rotundo éxito” y ha destacado que la iniciativa “es real, poderosa y avanza según lo previsto”.

    Hegseth ha señalado en un mensaje en redes sociales que la prueba ha sido llevada a cabo en las últimas horas, antes de reseñar que ha podido presenciarla en persona y destacar el desempeño del sistema Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD), diseñado para interceptar amenazas aéreas de forma autónoma a través de tecnología de energía dirigida.

    “Se aprovechó la energía dirigida de vanguardia y el sistema DDAD activó, apuntó y eliminó de forma impecable y autónoma una multitud de amenazas entrantes”, ha ensalzado. “Esta prueba se ejecutó según lo previsto y neutralizó dinámicamente todas las amenazas”, ha puntualizado.

    “Pude presenciar cómo nuestros combatientes de élite integraban tecnología de última generación para detener drones y misiles de crucero”, ha relatado Hegseth, quien ha agregado además que los contratistas “compiten, colaboran y triunfan”, lo que supone “materializar las prioridades” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Por otra parte, ha hecho hincapié en que “este hito histórico fue posible gracias a la ‘Big Beautiful Bill’ --una ley aprobada en junio de 2025 que supuso una gran rebaja de impuestos y un aumento del gasto militar y la vigilancia de la inmigración--, que proporciona la financiación necesaria para desarrollar el escudo definitivo para proteger a Estados Unidos”.

    “Trump está haciendo realidad la visión de la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) del (ex) presidente (Roland) Reagan”, ha dicho. “Con la ‘Cúpula Dorada’, el Departamento de Guerra --nombre no oficial del Departamento de Defensa-- defenderá nuestra patria con más fuerza que nunca”, ha zanjado Hegseth.

    El presidente estadounidense anunció en mayo de 2025 un programa de 175.000 millones de dólares (alrededor de 155.000 millones de euros) para la creación de un escudo antimisiles denominado ‘Cúpula Dorada’, similar a la ‘Cúpula de Hierro’ que tiene Israel, al tiempo que apuntó que “debería estar plenamente operativo antes” de que termine su mandato en 2029.

    “Lo tendremos listo en unos tres años. Una vez construido, el podrá interceptar misiles, incluso si se lanzan desde el otro lado del mundo o desde el espacio. Y tendremos el mejor sistema jamás construido”, prometió, al tiempo que puso al frente del programa --que tenía un presupuesto inicial de 25.000 millones de dólares (unos 22.100 millones de euros)-- al general de la Fuerza Espacial Michael Guetlein.

    Más sobre:Estados UnidosCúpula DoradaMisilesSistema Antimisiles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    Jaime Guzmán y el Festival de Viña: la historia del “hincha entusiasta” que defendió al Monstruo

    Kidd Voodoo es incluido en la lista de Rolling Stone entre los mejores discos del semestre

    Dolores Fonzi: “Las plataformas se convirtieron en la única manera de lograr grandes financiamientos en Argentina”

    Lo más leído

    1.
    Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero

    Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero

    2.
    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos

    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos

    3.
    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 24 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 24 de junio: toda la red está disponible

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 24 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 24 de junio: toda la red está disponible

    Cerca de 20 vainillas en el lugar: hombre muere baleado en plena vía pública de La Florida

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas
    Negocios

    Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas

    Quiroz insiste en “error de cálculo” en cifras de deuda de gobierno de Boric, pese a que CFA descartó inconsistencias

    US$6.200 millones de deuda adicional: la disyuntiva de Hacienda entre presionar las tasas locales o exponer más al país a monedas extranjeras

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    Colombia despierta a tiempo de su despilfarro y vence a RD Congo para avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo
    El Deportivo

    Colombia despierta a tiempo de su despilfarro y vence a RD Congo para avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo

    La particular confesión de Luka Modric tras el triunfo de Croacia: “Siento que estábamos jugando acalambrados”

    A la UC le basta con un tiempo para derrotar a Everton y liderar en la fase de grupos de la Copa Chile

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Jaime Guzmán y el Festival de Viña: la historia del “hincha entusiasta” que defendió al Monstruo
    Cultura y entretención

    Jaime Guzmán y el Festival de Viña: la historia del “hincha entusiasta” que defendió al Monstruo

    Kidd Voodoo es incluido en la lista de Rolling Stone entre los mejores discos del semestre

    Dolores Fonzi: “Las plataformas se convirtieron en la única manera de lograr grandes financiamientos en Argentina”

    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos
    Mundo

    Irán describe el acuerdo preliminar como una “declaración de la derrota” de Estados Unidos

    Estados Unidos asegura que el primer ensayo con el sistema antimisiles ‘Cúpula Dorada’ fue “un rotundo éxito”

    Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé
    Paula

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé

    Las barreras emocionales y sociales detrás del uso del condón

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”