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    Culto

    Kidd Voodoo es incluido en la lista de Rolling Stone entre los mejores discos del semestre

    Euforia, el nuevo álbum del "Sátiro" entró en la lista de la prestigiosa publicación en que destaca los Mejores Álbumes en lo que va del año 2026. "Este giro sonoro y creativo surge de una necesidad profunda de confrontar y procesar sus heridas más personales”, señalaron.

    Por 
    Equipo de Culto

    Kidd Voodoo, uno de los nuevos nombres capitales de la música chilena, fue destacado por su nuevo disco en la edición en español de Rolling Stone.

    La señera publicación musical, de las más prestigiosas del orbe, incluyó a Euforia, el nuevo disco del “Sátiro” en su listado de los Mejores Álbumes en lo que va del año 2026.

    La lista reúne 25 discos. El chileno aparece en la posición número 20°, junto a nombres destacados de la música latina como Juanes, Julieta Venegas, Fito Páez, Trueno, Jorge Drexler, Ca7riel y Paco Amoroso, entre muchos otros.

    Foto: Pedro Rodríguez

    “Conocimos a Kidd Voodoo explorando los códigos del género urbano, un terreno que le permitió consolidarse como una de las figuras más prometedoras de la nueva generación chilena. Sin embargo, fue con Euforia cuando el artista reveló una faceta mucho más íntima y vulnerable, una que hasta entonces había permanecido en las sombras", detalla la reseña.

    Al mismo tiempo, la revista añade que a lo largo del álbum, Kidd Voodoo se muestra dispuesto a desafiar sus propias fronteras artísticas y emocionales, abrazando las contradicciones que atraviesan su proceso creativo. “La ansiedad, el ego, la incertidumbre y el temor a la transformación. El resultado es una obra honesta que expone tanto sus fragilidades como su evolución”, concluyen.

    El álbum reúne 8 temas. En principio, se pensó como un álbum de reggaetón, pero mutó a una propuesta más intimista, “En perspectiva de mirarlo musicalmente, este es el mejor disco que yo he hecho, sin duda -dijo Voodoo a este medio-. Me imagino que en este comentario va a estar de acuerdo la gente que escucha la música que yo escucho, Oasis, Blur, Radiohead, este es el que más me gusta. Si lo ves en término comercial, no lo sé, no sé, no podría decirte, porque este disco es distinto a lo que la gente escucha, y yo me atreví”.

    Más sobre:Kidd VoodooRolling StoneEuforiaMúsicaMúsica Culto

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