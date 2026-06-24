La particular confesión de Luka Modric tras el triunfo de Croacia: “Siento que estábamos jugando acalambrados”

La victoria de Croacia sobre Panamá fue vivida de manera especial por Luka Modric. El gran referente del cuadro europeo cumplía 200 partidos jugando por su país y según propia confesión, el nerviosismo se apoderó de él y sus compañeros cuando vieron que se le escapaban los tres puntos y la posible clasificación.

“Gracias a Dios, hemos llegado a tres puntos extremadamente importantes para nosotros... Siento que estábamos jugando acalambrados y se sentía, pero tuvimos buenos momentos a medida que avanzaba el juego”, aseguró el volante.

Luego reveló que “es increíble llegar a 200 juegos con mi camiseta favorita y eso me hace sentir orgulloso. Nunca podría haber soñado con esto. Gracias a todos por su apoyo y felicitaciones. Gracias a todos los que me ayudaron en estos 200 juegos”.

Su compañero, Marco Pašalić expresó que “fue un partido difícil, una primera mitad difícil. No puedo decir que Panamá haya jugado mal, tienen un fútbol sólido. Si hubiéramos aprovechado esas posibilidades mías, primera o segunda, habría sido más fácil ganar. Tuve la oportunidad de entrar en el medio durante el juego, no fue fácil porque el oponente era bueno. Desafortunadamente, no anoté, pero lo más importante es la victoria y los tres puntos”.

Opinión parecida tiene Josip Stanišić. “Fue difícil, se vio en la primera parte. Fue difícil abrirse paso, tuvimos que ser pacientes, tuvimos que tener suerte. Hoy hemos tenido suerte, pero lo más importante es ganar. Jugué el balón de Pashalić y esperaba que me encontrara. Me encontró, vi a Budimir ir al segundo poste de la portería y traté de jugar una pelota sólida. Budimir estaba donde se suponía que debía estar y estoy feliz porque ganamos”.

Finalmente, el entrenador -Zlatko Dalić- concluyó que “fue un juego muy difícil, una pelea. El oponente fue muy peligroso, no hicimos nada en la primera parte en la apertura del juego. Los tres puntos son los más importantes y todavía estamos en el juego. Fue difícil, pero nos salimos con la nuestra. Necesitábamos esta victoria y los tres puntos para levantarnos”.

Croacia buscará su clasificación ante Ghana, la cual empató con Inglaterra, el próximo sábado 27 de junio. S i gana, avanza. Si empata, puede pasar como mejor tercero y si pierde, dependerá de otros resultados.